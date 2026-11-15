i Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner NLK Pfeiffer "Zusammenhalt gibt uns Kraft" Leopoldi – NÖ feiert heute seinen Landespatron Am Sonntag feiert Niederösterreich seinen Landespatron, den Hl. Leopold. In Klosterneuburg stehen zahlreiche Feierlichkeiten auf dem Programm. Von Niederösterreich Heute 15.11.2026, 05:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Niederösterreich steht am heutigen Sonntag (15. November) ganz im Zeichen seines Landespatrons, des Heiligen Leopold. Besonders im Stift Klosterneuburg wird der Landesfeiertag traditionell mit einem Festgottesdienst und dem Leopoldisegen begangen. Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) nimmt an den Feierlichkeiten teil.

"Der Landesfeiertag ist ein Tag, an dem wir mit Stolz auf unser Niederösterreich blicken dürfen: auf unsere Geschichte, unsere Traditionen und unsere Werte. Vor allem aber auf die Menschen, die unser Land so besonders machen", betont Mikl-Leitner anlässlich des Landesfeiertags.

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Festgottesdienst live im Fernsehen

Bereits um 9 Uhr findet im Stift Klosterneuburg eine Pressekonferenz mit Mikl-Leitner, Propst Anton Höslinger und Wirtschaftsdirektor Andreas Gahleitner statt. Um 10 Uhr beginnt das feierliche Pontifikalamt in der Stiftskirche, zelebriert von Propst Anton Höslinger. Der Gottesdienst wird live auf ORF III übertragen. Anschließend wird auf dem Stiftsplatz der traditionelle Leopoldisegen erteilt.

Die Bilder des Tages i ?

Ein besonderer Höhepunkt der Feierlichkeiten ist die Schädelreliquie des Heiligen Leopold. Sie ist in eine Replika des Erzherzogshutes eingenäht und nur während der Leopoldi-Tage vom 12. bis 15. November zu sehen. Am heutigen Sonntag kann sie noch von 10 bis 18 Uhr vor dem berühmten Verduner Altar besichtigt werden.

"Unsere Landsleute sind unsere größte Stärke"

Für Mikl-Leitner steht am Landesfeiertag vor allem der Zusammenhalt im Mittelpunkt: "Denn die größte Stärke Niederösterreichs sind und bleiben unsere Landsleute." Der heilige Leopold erinnere daran, wie wichtig es sei, Verantwortung für die Heimat zu übernehmen.

"Unsere Geschichte gibt uns Halt, unser Zusammenhalt gibt uns Kraft und das Vertrauen in unsere eigenen Stärken gibt uns Zuversicht für die Zukunft. Wir haben in Niederösterreich schon viel erreicht. Und wir haben noch viel vor", so die Landeshauptfrau, die allen Niederösterreichern einen schönen und gesegneten Landesfeiertag wünscht.

Geschirrmarkt bildet den Abschluss

Die Leopoldi-Feierlichkeiten in Klosterneuburg gehen auch nach dem Landesfeiertag weiter. Am Dienstag, 17. November, findet von 7 bis 15 Uhr auf dem Rathausplatz der traditionelle Geschirrmarkt statt. Dieser besitzt bereits seit dem Jahr 1453 das Marktrecht und bildet alljährlich den Abschluss der Feierlichkeiten.