i Wirbel um Pflegekräfte Getty Streit um Vietnam-Fachkräfte "Frauen in Pflege bringen statt Personal aus Ausland" Trotz steigender Arbeitslosigkeit sollen Pflegekräfte aus Vietnam nach NÖ kommen. Die Gewerkschaft vida übt scharfe Kritik. Von Elena Lick 15.11.2026, 07:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Niederösterreich waren im Oktober 46.507 Menschen arbeitslos, um 6,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Gleichzeitig wird über die Anwerbung zusätzlicher Pflegekräfte aus Vietnam diskutiert. Für die Gewerkschaft vida passt das nicht zusammen.

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"Die Arbeitslosigkeit in Niederösterreich steigt deutlich. Umso absurder ist es, darüber nachzudenken, offene Stellen in der Pflege mit neuen Kontingenten aus Vietnam zu füllen", kritisiert Kerstin Sailer, stellvertretende Frauenvorsitzende der Gewerkschaft vida Niederösterreich.

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Gewerkschaft sieht großes Potenzial bei Frauen

Laut vida ist die Arbeitslosigkeit bei Frauen im Oktober um 4,3 Prozent gestiegen. Im Gesundheits- und Sozialwesen gab es sogar einen Anstieg um 11,7 Prozent.

Die Gewerkschaft fordert deshalb, zunächst das vorhandene Arbeitskräftepotenzial in Niederösterreich besser zu nutzen. Frauen sollen durch finanzielle Unterstützung während der Ausbildung und bessere Arbeitsbedingungen verstärkt für Pflegeberufe gewonnen werden.

Sailer betont, dass sich die Kritik nicht gegen Menschen aus Vietnam richte. Gleichzeitig kritisiert sie mögliche Abkommen mit Ländern, die ihre Bürger wie Handelsgut behandeln würden.

Bessere Kinderbetreuung gefordert

Auch bei teilzeitbeschäftigten Frauen sieht die Gewerkschaft großes Potenzial. Viele Frauen arbeiten laut vida wegen der Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen in Teilzeit. Etwa 59.000 Mütter mit Betreuungspflichten wollten 2025 ihre Arbeitszeit erhöhen.

Die Gewerkschaft fordert daher eine Ausbildungs- und Beschäftigungsoffensive für Frauen in der Pflege. Neben finanzieller Absicherung während der Ausbildung brauche es vor allem bessere Kinderbetreuungsmöglichkeiten und attraktivere Arbeitsbedingungen.