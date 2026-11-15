i Das Doppelbudget bringt für Österreichs Familien mehrere Änderungen: Leistungen bleiben eingefroren, beim Familienbonus gelten neue Regeln. (Symbolbild) istock Neue Regeln Familienbonus neu – das ändert sich für Eltern 2027 Ab 2027 gelten beim Familienbonus Plus neue Regeln. Die bisher mögliche vollständige Zuweisung an einen Elternteil wird deutlich eingeschränkt. Von Niederösterreich Heute 15.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für viele Familien in Österreich ändert sich ab 1. Jänner 2027 einiges beim Familienbonus Plus. Die Steuerentlastung kann künftig nicht mehr in jedem Fall vollständig von einem Elternteil beansprucht werden. Stattdessen kommt eine neue 75:25-Regelung. Das Finanzministerium erklärt nun in einem umfangreichen Fragen-und-Antworten-Katalog, worauf Eltern achten müssen.

Neue 75:25-Regelung kommt

Bisher konnten Eltern den Familienbonus Plus entweder zu gleichen Teilen aufteilen oder vollständig einem Elternteil zuweisen. Ab 2027 wird diese Wahlfreiheit eingeschränkt.

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Sobald ein Kind vier Jahre alt ist, kann der Familienbonus grundsätzlich nur noch im Verhältnis 75 zu 25 Prozent oder zu jeweils 50 Prozent aufgeteilt werden. Eine vollständige Zuweisung an einen Elternteil ist dann in der Regel nicht mehr möglich.

Konkret bedeutet das: Bei einem Familienbonus von jährlich 2.000,16 Euro kann ein Elternteil künftig maximal 1.500,12 Euro und der andere 500,04 Euro geltend machen. Bei einer gleichmäßigen Aufteilung stehen beiden jeweils 1.000,08 Euro zu.

Für diese Familien gibt es Ausnahmen

Die bisherige Regelung bleibt für Kinder unter vier Jahren bestehen. Hier kann weiterhin ein Elternteil den gesamten Familienbonus beanspruchen.

Auch Familien mit mehreren Kindern können von Ausnahmen profitieren. Lebt beispielsweise ein weiteres Kind unter vier Jahren im gemeinsamen Haushalt, bleibt die vollständige Zuweisung auch für ältere Geschwister möglich.

Dasselbe gilt, wenn für ein Kind im Haushalt erhöhte Familienbeihilfe bezogen wird. Für dieses Kind selbst ist die vollständige Zuweisung unabhängig vom Alter möglich.

Familien könnten Geld verlieren

Die neue Regelung kann vor allem für Familien mit unterschiedlich hohen Einkommen finanzielle Nachteile bringen. Denn der Familienbonus Plus reduziert lediglich die Einkommensteuer und kann diese höchstens auf null senken.

Verdient beispielsweise ein Elternteil zu wenig, um seinen Anteil vollständig auszuschöpfen, kann der nicht genutzte Betrag künftig nicht mehr ohne Weiteres auf den besser verdienenden Elternteil übertragen werden.

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An der grundsätzlichen Höhe des Familienbonus ändert sich hingegen nichts. Für Kinder bis zum 18. Geburtstag stehen weiterhin jährlich bis zu 2.000,16 Euro zu. Für volljährige Kinder, für die Familienbeihilfe bezogen wird, sind es 700,08 Euro.

Auch getrennte Eltern betroffen

Bei getrennt lebenden Eltern kann der Familienbonus zwischen dem familienbeihilfenberechtigten und dem unterhaltszahlenden Elternteil aufgeteilt werden. Voraussetzung ist, dass die Unterhaltsverpflichtung tatsächlich erfüllt wird.

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Zahlt der unterhaltspflichtige Elternteil keinen Unterhalt, steht ihm auch kein Familienbonus zu. Gibt es keinen neuen Partner, kann der andere Elternteil den Bonus weiterhin vollständig beanspruchen.

Neues Formular kann notwendig werden

Wer den Familienbonus bereits monatlich über den Arbeitgeber erhält, sollte seine bisherige Aufteilung überprüfen.

Wurde der Bonus bisher zu 100 Prozent berücksichtigt und ist das Kind bereits vier Jahre alt, muss bei einer notwendigen Änderung das Formular E 33 beim Arbeitgeber abgegeben werden.

Ohne entsprechende Anpassung darf der Arbeitgeber den Familienbonus in der bisherigen Höhe nicht weiter berücksichtigen. Die neuen Regeln gelten ab 1. Jänner 2027.