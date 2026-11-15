i Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit Propst Anton Höslinger NLK Pfeiffer Leopoldi-Landesfeiertag Landeshauptfrau: "Wissen kann Brücken bauen" Zum Landesfeiertag sprach Johanna Mikl-Leitner im Stift Klosterneuburg. Im Mittelpunkt standen Forschung und millionenschwere Sanierungen. Von Niederösterreich Heute 15.11.2026, 11:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zum heutigen Landesfeiertag am 15. November stand das Stift Klosterneuburg ganz im Zeichen des Heiligen Leopold. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) betonte bei einer Pressekonferenz gemeinsam mit Propst Anton Höslinger und Wirtschaftsdirektor Andreas Gahleitner die Bedeutung von Tradition, Wissenschaft und Zusammenhalt.

"Der Heilige Leopold hat immer das Miteinander in den Mittelpunkt gestellt, er steht für eine Politik des Ausgleichs und des Friedens", erklärte Mikl-Leitner. Das vor mehr als 900 Jahren gegründete Stift sei ein bedeutender Ort des Glaubens, der Kultur und des Wissens.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Wissen kann Brücken bauen"

Besonders hob die Landeshauptfrau die Verbindung zwischen der jahrhundertealten Forschungstradition des Stiftes und dem Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg hervor.

Die Bilder des Tages i ?

"Denn Wissen kann Brücken bauen. Es kann helfen, Zusammenhänge zu verstehen und unüberbrückbare Grenzen zu überwinden", so Mikl-Leitner. Gerade angesichts gesellschaftlicher Spaltungen brauche es mehr Begegnung und Dialog.

4,4 Millionen Euro für Sanierungen

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Erhaltung des historischen Stiftes. Bis 2027 werden insgesamt 4,4 Millionen Euro in Sanierungsarbeiten investiert. Das Land Niederösterreich beteiligt sich mit rund 1,1 Millionen Euro.

Erneuert werden unter anderem die Wehrmauer, die historischen Parkettböden aus dem Jahr 1740 im Kaisertrakt sowie der Marmorsaal.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner NLK Pfeiffer

Auch die Forschung spielt eine wichtige Rolle: Für 2027 sind rund 1,5 Millionen Euro für Forschung und Sammlungen vorgesehen. Rund 30 Personen sind in diesem Bereich tätig. In den vergangenen fünf Jahren wurden 30 Forschungsprojekte durchgeführt, darunter Untersuchungen mittelalterlicher Buchkunst mithilfe künstlicher Intelligenz.

Landesfeiertag auch für Kinder

Erstmals stellte Mikl-Leitner auch den Kinderlandesfeiertag an 21 Standorten in Niederösterreich in den Mittelpunkt. Ziel sei es, jungen Menschen die Traditionen rund um den Heiligen Leopold spielerisch näherzubringen.

In Klosterneuburg wurde der Landesfeiertag zudem mit einem feierlichen Pontifikalamt in der Stiftskirche begangen. Der Gottesdienst mit Propst Anton Höslinger wurde live auf ORF III übertragen. Anschließend stand der traditionelle Leopoldisegen auf dem Programm.