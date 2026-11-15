i Einsatz für die FF Wr. Neustadt Presseteam d. FF Wr. Neustadt 24-Jährige schwer verletzt Frau löscht Fettbrand – dann kommt es zur Explosion Eine 24-Jährige wollte brennendes Fett mit Wasser löschen. Die Folgen waren dramatisch: Die Frau erlitt schwere Verletzungen im Gesicht. Von Niederösterreich Heute 15.11.2026, 10:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein folgenschwerer Küchenunfall hat sich am Freitagnachmittag (13. November) in Wiener Neustadt ereignet. Eine 24-jährige Frau wollte offenbar brennendes Speisefett mit Wasser löschen – mit dramatischen Folgen. Bei der anschließenden Fettexplosion erlitt sie schwere Verletzungen im Gesicht.

Fett bis an die Küchendecke geschleudert

Kurz nach 14.30 Uhr wurde die Feuerwehr in die Raugasse gerufen. In einer Wohnung eines Mehrparteienhauses war es zu einer heftigen Fettexplosion gekommen. Durch den Löschversuch mit Wasser wurde das heiße Fett bis an die Küchendecke geschleudert.

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Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde die schwer verletzte Frau bereits vom Rettungsdienst versorgt. Der Notarzt versetzte die 24-Jährige vorsorglich in künstlichen Tiefschlaf. Anschließend wurde sie mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 3 auf die Verbrennungsintensivstation des Wiener AKH geflogen.

Feuerwehr warnt eindringlich

Der Brand war beim Eintreffen der Feuerwehr bereits erloschen. Die Einsatzkräfte kontrollierten die Küche mit einer Wärmebildkamera, schalteten den Herd stromlos und belüfteten die verrauchte Wohnung. Größere Brandschäden entstanden nicht.

"Brennendes Fett darf niemals mit Wasser gelöscht werden! Bereits eine geringe Menge Wasser kann eine heftige Fettexplosion auslösen und zu schwersten Verletzungen führen", warnt Feuerwehrkommandant Christian Pfeiffer.

Bei einem kleinen Fettbrand sollte die Flamme, sofern gefahrlos möglich, mit einem passenden Deckel erstickt und die Herdplatte abgeschaltet werden. Brennende Pfannen dürfen keinesfalls bewegt werden. Ist ein sicherer Löschversuch nicht möglich, gilt: Gefahrenbereich verlassen und sofort die Feuerwehr unter 122 alarmieren.