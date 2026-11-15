i Im Bild: Obmann der Hirtenkultur Stefan McAllister-Knöpfer mit einem Teil der Herde vom Verein Hirtenkultur. Hirtenkultur Hirtenkultur 300 Schafe ziehen für Protest an die Wien-Grenze Ungewöhnlicher Protest an der Grenze zwischen Wien und NÖ: 300 Schafe und 25 Hirten demonstrieren für den Erhalt der Hirtenkultur. Von Niederösterreich Heute 15.11.2026, 10:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein ungewöhnlicher Protest sorgt am Sonntag (15. November) an der Grenze zwischen Wien und Niederösterreich für Aufsehen: Mit 300 Schafen, Herdenschutzhunden und 25 Hirten macht der Verein HIRTENKULTUR auf die schwierige Situation der heimischen Weidebetriebe aufmerksam. Um 13 Uhr ist eine Kundgebung am Hubertusdamm in Wien-Floridsdorf geplant.

Dürre bringt Betriebe an ihre Grenzen

Hintergrund sind die zunehmend schwierigen Bedingungen für die traditionelle Weidewirtschaft. Der trockene Sommer 2026 hat laut Verein zahlreiche Betriebe an ihre Grenzen gebracht. Futter wurde knapp, manche Landwirte denken sogar ans Aufgeben.

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Dabei leisten die Betriebe nach Angaben des Vereins einen wichtigen Beitrag zum Erhalt von Kulturlandschaften, Schutzgebieten und seltenen Nutztierrassen. Die bestehenden Förderungen würden jedoch vor allem auf Almen ausgerichtet sein.

Schafe müssen in Niederösterreich bleiben

Besonders kurios: Während die Demonstranten auf Wiener Seite protestieren, müssen die Schafe aufgrund behördlicher Auflagen auf niederösterreichischem Gebiet bleiben – nur wenige Meter voneinander entfernt.

Die Organisatoren fordern unter anderem eine bessere finanzielle Unterstützung, die Anerkennung des Hirtenberufs als Lehrberuf sowie angepasste Vorschriften für die Wanderweidewirtschaft.

Der Protest ist Teil eines mehrwöchigen Hirtenzugs, der am 2. November in Eckartsau (Bezirk Gänserndorf) gestartet ist. Am 20. November soll die Wanderung in Absdorf am Wagram (Bezirk Tulln) enden. Ein ausführlicher Forderungskatalog soll im Dezember an das zuständige Ministerium übergeben werden.