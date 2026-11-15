150 Meter tief – Baden sucht nach neuer Energie

Mitten im Zentrum von Baden (NÖ) wurde in der zweiten Novemberwoche schweres Gerät aufgefahren: Am Parkplatz des Hotels Badener Hof führte die Stadtgemeinde gemeinsam mit der EVN eine Erdwärme-Erkundungsbohrung durch. Ziel ist es, herauszufinden, ob die Gebäude rund um die Römertherme künftig mit Erdwärme beheizt und gekühlt werden können.
Nach nur drei Tagen waren die Bohrarbeiten abgeschlossen. Dabei drangen die Arbeiter bis in eine Tiefe von 150 Metern vor. Eine wasserführende Schicht wurde nicht angetroffen – eine wichtige Voraussetzung, da die Thermalwasservorkommen in Baden nicht beeinträchtigt werden sollen.
Zum sogenannten Kurbezirk zählen neben der Römertherme auch das Hotel Badener Hof und das Badener Kurzentrum.
Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli zeigt sich vom Ablauf begeistert: "Ich bin überrascht wie leise, rasch und platzsparend diese Probebohrung mitten im Stadtzentrum umgesetzt werden konnte."
Die Zusammenarbeit mit der EVN habe das Forschungsprojekt ermöglicht. Die Ergebnisse sollen nun als Entscheidungsgrundlage für weitere Maßnahmen dienen.
Derzeit werden die Temperaturen in den verlegten Erdwärmesonden gemessen. Erst nach Auswertung der Daten steht fest, ob eine Versorgung des Kurbezirks mit Erdwärme und Erdkälte weiterverfolgt werden kann.
Der Vorteil: Erdwärme steht unabhängig von Wetter, Tages- und Jahreszeit zur Verfügung. Über einen geschlossenen Flüssigkeitskreislauf wird Wärme aus dem Gestein gewonnen und mittels Wärmepumpe nutzbar gemacht. Grundwasser wird dabei nicht entnommen.
Die Erkenntnisse könnten künftig auch für angrenzende Stadtteile von Bedeutung sein. Das Projekt ist Teil der Klimamodellregion Baden.