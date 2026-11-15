i Bohrstandort am Parkplatz des Hotel Badener Hof 2026-evn Erdwärme-Bohrung 150 Meter tief – Baden sucht nach neuer Energie Drei Tage lang wurde mitten in Baden gebohrt. Nun soll sich zeigen, ob Erdwärme künftig den Kurbezirk heizen und kühlen kann. Von Niederösterreich Heute 15.11.2026, 13:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mitten im Zentrum von Baden (NÖ) wurde in der zweiten Novemberwoche schweres Gerät aufgefahren: Am Parkplatz des Hotels Badener Hof führte die Stadtgemeinde gemeinsam mit der EVN eine Erdwärme-Erkundungsbohrung durch. Ziel ist es, herauszufinden, ob die Gebäude rund um die Römertherme künftig mit Erdwärme beheizt und gekühlt werden können.

150 Meter tief gebohrt

Nach nur drei Tagen waren die Bohrarbeiten abgeschlossen. Dabei drangen die Arbeiter bis in eine Tiefe von 150 Metern vor. Eine wasserführende Schicht wurde nicht angetroffen – eine wichtige Voraussetzung, da die Thermalwasservorkommen in Baden nicht beeinträchtigt werden sollen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Zum sogenannten Kurbezirk zählen neben der Römertherme auch das Hotel Badener Hof und das Badener Kurzentrum.

Bürgermeisterin überrascht

Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli zeigt sich vom Ablauf begeistert: "Ich bin überrascht wie leise, rasch und platzsparend diese Probebohrung mitten im Stadtzentrum umgesetzt werden konnte."

Die Bilder des Tages i ?

Die Zusammenarbeit mit der EVN habe das Forschungsprojekt ermöglicht. Die Ergebnisse sollen nun als Entscheidungsgrundlage für weitere Maßnahmen dienen.

Messungen laufen noch

Derzeit werden die Temperaturen in den verlegten Erdwärmesonden gemessen. Erst nach Auswertung der Daten steht fest, ob eine Versorgung des Kurbezirks mit Erdwärme und Erdkälte weiterverfolgt werden kann.

Der Vorteil: Erdwärme steht unabhängig von Wetter, Tages- und Jahreszeit zur Verfügung. Über einen geschlossenen Flüssigkeitskreislauf wird Wärme aus dem Gestein gewonnen und mittels Wärmepumpe nutzbar gemacht. Grundwasser wird dabei nicht entnommen.

Die Erkenntnisse könnten künftig auch für angrenzende Stadtteile von Bedeutung sein. Das Projekt ist Teil der Klimamodellregion Baden.