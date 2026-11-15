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Archivbild eines Notarzthubschrauber-Einsatzes
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Per Heli ins Spital

Seilwinde schnellt zurück – Mann (19) schwer verletzt

Schwerer Forstunfall in Lunz am See: Ein 19-jähriger Arbeiter wurde von einem Seil am Kopf getroffen und musste ins Spital geflogen werden.
Von Erich Wessely
15.11.2026, 14:38
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Bei Holzarbeiten in einem Wald im Gemeindegebiet von Lunz am See (Bezirk Scheibbs) kam es am Samstag (14. November) zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 19-jähriger Slowake wurde dabei schwer verletzt.

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Der junge Mann war gegen 14.55 Uhr mit Holzbringungsarbeiten mittels Seilwinde beschäftigt. Laut Polizei dürfte das Seil plötzlich zu ihm geschnellt sein und ihn am Kopf getroffen haben.

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Der 19-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 15" in das Landesklinikum Amstetten geflogen. Das zuständige Arbeitsinspektorat wurde über den Unfall informiert.

wes, 15.11.2026, 14:38
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