Seilwinde schnellt zurück – Mann (19) schwer verletzt

Bei Holzarbeiten in einem Wald im Gemeindegebiet von Lunz am See (Bezirk Scheibbs) kam es am Samstag (14. November) zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 19-jähriger Slowake wurde dabei schwer verletzt.
Der junge Mann war gegen 14.55 Uhr mit Holzbringungsarbeiten mittels Seilwinde beschäftigt. Laut Polizei dürfte das Seil plötzlich zu ihm geschnellt sein und ihn am Kopf getroffen haben.
Der 19-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 15" in das Landesklinikum Amstetten geflogen. Das zuständige Arbeitsinspektorat wurde über den Unfall informiert.