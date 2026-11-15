i Archivbild eines Notarzthubschrauber-Einsatzes iStock Per Heli ins Spital Seilwinde schnellt zurück – Mann (19) schwer verletzt Schwerer Forstunfall in Lunz am See: Ein 19-jähriger Arbeiter wurde von einem Seil am Kopf getroffen und musste ins Spital geflogen werden. Von Erich Wessely 15.11.2026, 14:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei Holzarbeiten in einem Wald im Gemeindegebiet von Lunz am See (Bezirk Scheibbs) kam es am Samstag (14. November) zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 19-jähriger Slowake wurde dabei schwer verletzt.

Seil traf Arbeiter am Kopf

Der junge Mann war gegen 14.55 Uhr mit Holzbringungsarbeiten mittels Seilwinde beschäftigt. Laut Polizei dürfte das Seil plötzlich zu ihm geschnellt sein und ihn am Kopf getroffen haben.

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Der 19-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 15" in das Landesklinikum Amstetten geflogen. Das zuständige Arbeitsinspektorat wurde über den Unfall informiert.