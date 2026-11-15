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Landeshauptfrau Mikl-Leitner mit VPNÖ-Landesgeschäftsführer Zauner
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Andreas Steinacher
Fahnenaktion in NÖ

Landesfeiertag: "Ein Land, auf das wir stolz sind“

Zum Leopolditag betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner den Zusammenhalt in NÖ. Die VPNÖ setzt mit einer Fahnenaktion ein Zeichen.
Von Niederösterreich Heute
15.11.2026, 16:03
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Am heutigen Sonntag (15. November) feiert Niederösterreich den Leopolditag. Der Landesfeiertag ist dem heiligen Leopold, dem Schutzpatron des Bundeslandes, gewidmet. Für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) ist er ein Anlass, auf die Entwicklung Niederösterreichs zurückzublicken und den Zusammenhalt zu betonen.

"Ein Tag, der verbindet"

"Der Landesfeiertag ist ein Tag, der verbindet und der uns an unsere Identität als Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher erinnert", erklärt Mikl-Leitner. Vor 40 Jahren sei der Beschluss für eine eigene Landeshauptstadt gefallen. Seither habe sich Niederösterreich zu einem selbstbewussten und erfolgreichen Bundesland entwickelt.

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"Wir können mit Stolz auf das schauen, was die Generationen vor uns aufgebaut und geschaffen haben", so die Landeshauptfrau. Gleichzeitig gelte es, das Land weiterzuentwickeln und für kommende Generationen noch lebenswerter zu gestalten.

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Fahnenaktion zum Landesfeiertag

Auch VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner hebt die Bedeutung des Leopolditags hervor. "Niederösterreich ist unsere Heimat und damit weit mehr als ein geografischer Ort", betont er.

Fahnenaktion auch auf Social Media

Und weiter: "Heimat ist das Gefühl, dazuzugehören, die Menschen, die uns umgeben, unsere Traditionen und Werte und das Wissen, gemeinsam etwas bewegen zu können. Gerade in einer Zeit, in der vieles im Wandel ist, sind diese Wurzeln und das Bewusstsein für unsere gemeinsame Identität besonders wichtig. Deshalb setzen wir als Volkspartei Niederösterreich ein sichtbares Zeichen für unser Bundesland: Die Funktionärinnen und Funktionäre bringen ihre Verbundenheit mit Niederösterreich zum Ausdruck und teilen unzählige Fotos mit der niederösterreichischen Landesfahne in den sozialen Medien."

"Wiederkehr liebt Zierzeile, vergisst Hausübung"

Die Volkspartei Niederösterreich setzt deshalb ihre jährliche Fahnenaktion fort. Funktionäre veröffentlichen in den sozialen Medien Fotos mit der niederösterreichischen Landesfahne, um ihre Verbundenheit mit dem Bundesland zu zeigen.

red, Akt. 15.11.2026, 17:29, 15.11.2026, 16:03
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