i Übersicht der Pläne Büro LH-Stv. Landbauer Rund um den Flughafen Neue B260 soll Orte um bis zu 89 Prozent entlasten Die geplante B260 in der Airport-Region soll sieben Ortskerne vom Verkehr entlasten. Jetzt wurde das Großprojekt zur Umweltprüfung eingereicht. Von Erich Wessely 16.11.2026, 10:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die geplante B260-Umfahrung in der Airport-Region rund um den Flughafen Wien-Schwechat nimmt die nächste Hürde. Wie Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) am Montag bei einer Pressekonferenz bekannt gab, wurde das Projekt am 3. November zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) eingereicht.

Die neue Straße soll fünf Gemeinden mit insgesamt sieben Ortskernen vom Durchzugsverkehr entlasten. Je nach Ort wird ein Rückgang des Verkehrs um 40 bis 89 Prozent prognostiziert. Konkret könnten in Fischamend täglich bis zu 5.200 Fahrzeuge weniger durch den Ort fahren, in Klein-Neusiedl rund 2.000 und in Margarethen am Moos sogar bis zu 8.000.

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Übersicht der Pläne Büro LH-Stv. Landbauer

Rund 20 Kilometer und zwölf Brücken

Das Vorhaben umfasst inklusive Anpassungen am bestehenden Straßennetz rund 20 Kilometer und ist damit das längste Landesstraßenprojekt des NÖ Straßendienstes. Geplant sind zwölf Brücken sowie 4,7 Kilometer Lärmschutzwände. Bis 2040 werden auf einzelnen Abschnitten täglich bis zu 18.000 Fahrzeuge erwartet.

NÖ Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer (M.), Bürgermeister NAbg. Werner Herbert und NÖ Straßenbaudirektor DI Rainer Irschik Büro LH-Stv. Landbauer

"Wirtschaftliches Kraftzentrum"

"Die Airport-Region ist ein wirtschaftliches Kraftzentrum Niederösterreichs. Und dieses Kraftzentrum braucht eine starke Verkehrsinfrastruktur", betonte Landbauer. Auch die betroffenen Gemeinden stehen laut Bürgermeister Werner Herbert geschlossen hinter dem Projekt.

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Entscheidung frühestens in eineinhalb Jahren

Mit der UVP sollen nun die Auswirkungen auf die Umwelt sowie mögliche Auflagen geprüft werden. Das Verfahren dürfte rund eineinhalb bis zwei Jahre bis zum erstinstanzlichen Bescheid dauern. Erst danach können weitere Entscheidungen über Kosten und Finanzierung getroffen werden.

Landbauer sieht in der Umfahrung eine wichtige Investition in den Wirtschaftsstandort: "Weniger Verkehr in den Ortskernen. Mehr Kraft für die Wirtschaft. Das ist das erklärte Ziel."