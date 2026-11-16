i Die Mutter mit ihrer älteren Tochter (9) Privat Mutter: "Ich habe Angst" Trotz Job und Schule droht junger Familie Abschiebung Seit fast 3 Jahren lebt eine armenische Mutter mit ihren beiden Töchtern in NÖ. Trotz Job und Schule soll die Familie nun das Land verlassen müssen. Von Elena Lick 16.11.2026, 05:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit fast drei Jahren ist Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) das Zuhause einer armenischen Mutter und ihrer beiden Töchter (7, 9). Die Familie hat sich hier ein neues Leben aufgebaut: Die Mutter ist fest angestellt und arbeitet fleißig, die Kinder gehen seit Jahren hier zur Schule und haben Freunde gefunden. Doch nun könnte ihre heile Welt ein Ende haben.

Die Familie kam vor knapp drei Jahren nach Österreich. Ein Mädchen besuchte zunächst den Kindergarten, beide sind inzwischen eingeschult. „Meine Kinder haben hier ihre Freunde und gehen zur Schule", erklärt die Mutter im Gespräch mit "Heute".

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Angst vor gewalttätigem Ex-Mann

Auch die alleinerziehende Mutter hat in Niederösterreich Fuß gefasst. Sie arbeitet bei einer Reinigungsfirma und besucht zusätzlich einen Deutschkurs in Mödling. Die Familie soll weder Sozialhilfe noch Familienbeihilfe beziehen.

Doch hinter der Mutter liegt eine schwierige Vergangenheit. Im vergangenen Jahr trennte sie sich von ihrem Ehemann, der ihr gegenüber gewalttätig gewesen sein soll. Dieser sei mittlerweile nach Armenien zurückgekehrt.

Familie soll Österreich verlassen

Nun hat die Mutter einen negativen Asylbescheid erhalten. Innerhalb von acht Wochen soll die Familie Österreich verlassen, heißt es im Dokument.

"Ich habe Angst, dass mein Ex in Armenien auf uns wartet und mir die Kinder wegnimmt", klagt die verzweifelte Mutter. Besonders sorgt sie sich um ihre jungen Töchter.

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Das Bundesverwaltungsgericht erkennt die gute Integration der Familie zwar ausdrücklich an, hält den bisherigen Aufenthalt von rund zweieinhalb Jahren jedoch für zu kurz. Auch die Angst vor dem gewalttätigen Ex-Mann ändere nichts an der Entscheidung. Laut Gericht könne die Frau in Armenien staatlichen Schutz in Anspruch nehmen und ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten.

Die beiden Mädchenr müssten die Schule in Österreich aufgeben, würden ihre Freunde verlieren. privat

Das öffentliche Interesse an der Ausreise überwiege somit das persönliche Interesse der Familie, in Österreich zu bleiben, heißt es.

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Für die Mädchen würde das bedeuten, ihre Schule, ihre Freunde und ihr gewohntes Umfeld zurückzulassen. Ihre Mutter fürchtet zudem, in Armenien erneut ihrem gewalttätigen Ex-Mann zu begegnen.

Integration überdurchschnittlich gut

Bemerkenswert: Das Bundesverwaltungsgericht bescheinigt der Familie ausdrücklich eine überdurchschnittlich gute Integration. Die Mutter spreche ausreichend Deutsch, gehe einer Beschäftigung nach und bestreite ihren Lebensunterhalt durch ihre Arbeit und die Unterstützung ihres Lebensgefährten. Auch die beiden Mädchen seien gut in der Schule integriert. Zudem ist die Familie strafrechtlich unbescholten.

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Im Verfahren wurde auch die schwierige familiäre Situation berücksichtigt. Gegen den mittlerweile geschiedenen Ehemann war in Österreich ein Betretungs- und Annäherungsverbot verhängt worden. Die Kinder leiden laut Gericht unter psychischen Problemen und wurden therapeutisch betreut. Dennoch geht das Gericht davon aus, dass die Familie in Armenien Zugang zu medizinischer Versorgung und staatlichem Schutz hat.

Defizite beim Schutz von Gewaltopfern

Dabei hält das Erkenntnis selbst fest, dass es in Armenien erhebliche Defizite beim Schutz von Gewaltopfern gibt. Landesweit stehen lediglich zwei spezialisierte Frauenhäuser mit insgesamt rund 24 Plätzen zur Verfügung. Diese seien regelmäßig überfüllt. Im konkreten Fall sieht das Gericht dennoch keine ausreichenden Gründe, die gegen eine Rückkehr sprechen. Das öffentliche Interesse an der Aufenthaltsbeendigung überwiege.