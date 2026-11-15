i Präsident der AK Niederösterreich, Markus Wieser PRO-GE AK-Chef warnt Kurz vor Weihnachten – Hunderte Jobs in Gefahr Die Jobs wackeln und Heizkosten steigen, in NÖ wächst die Zukunftsangst. Jetzt schlägt AK-Chef Wieser Alarm und fordert ein Machtwort der Politik. Von Elena Lick 15.11.2026, 22:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Schließung des Ardo-Werks in Groß-Enzersdorf und der Jobabbau bei Stora Enso in Brand sorgen für große Verunsicherung. Gleichzeitig machen steigende Energiekosten vielen Haushalten zu schaffen. Genau diese Sorgen griff AK-NÖ-Präsident Markus Wieser nun bei der Vollversammlung der Arbeiterkammer auf.

Wieser verwies auf die Sorgen vieler Haushalte vor Arbeitsplatzverlusten und höheren Heizkosten. Auch lange Wartezeiten auf Facharzttermine und Operationen sprach er an.

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Keine Einigung für Ardo-Mitarbeiter

Besonders die Schließung des Ardo-Werks in Groß-Enzersdorf beschäftigte den AK-Präsidenten. Am Montag hatten Arbeitnehmer gemeinsam mit Gewerkschaften und Betriebsrat vor dem Standort protestiert.

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Während für betroffene Bauernfamilien im Marchfeld bereits eine Lösung gefunden wurde, gibt es für die Mitarbeiter laut Wieser noch keine Einigung. Er fordert deshalb einen Sozialplan.

"Ein Konzern, der Gewinn macht und trotzdem zusperrt, muss seine Beschäftigen anständig behandeln", sagte Wieser. Zudem verwies er auf mögliche Auswirkungen der Schließung auf die Versorgung mit heimischem Tiefkühlgemüse.

Forderung nach Eingriff bei Energiepreisen

Auch bei den Energiepreisen sieht Wieser Handlungsbedarf. Er fordert, dass die Preiskommission ihre gesetzlichen Möglichkeiten nutzt, um überhöhte Gewinne bei Benzin, Diesel und Heizöl zu begrenzen.

Als Maßnahmen nannte er befristete Höchstpreise oder Obergrenzen für Gewinnspannen. Auch bei Pellets und Fernwärme spricht sich Wieser für zusätzliche staatliche Eingriffsmöglichkeiten aus. Besonders bei Fernwärme seien Kunden häufig an einen Anbieter gebunden und könnten nicht einfach wechseln.

Großer Protest vor dem Ardo-Werk in Groß-Enzersdorf i ?

Im kommenden Jänner will die AK Niederösterreich ihre Vorschläge zur europäischen Energiesicherheit in Brüssel präsentieren, heißt es in der Aussendung.