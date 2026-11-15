i Mitarbeiter-Protest vor dem Ardo-Werk in Groß-Enzersdorf. PRO-GE Streit um Millionen Ardo-Aus: Manche Mitarbeiter sollen nur 800 € bekommen 190 Jobs stehen beim Tiefkühlkonzern Ardo vor dem Aus. Jetzt eskaliert der Streit um die Abfertigungen. Manche sollen nur 800 Euro erhalten. Von Österreich Heute 15.11.2026, 19:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Stimmung ist am Tiefpunkt! Das Tiefkühlgemüsewerk von Ardo in Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) sperrt Ende August 2027 endgültig zu. Rund 190 Beschäftigte verlieren ihren Arbeitsplatz, dazu kommen etwa 50 Leiharbeitskräfte – das ganze Land trauert mit. Doch wie viel Geld bekommen die Betroffenen nach der Schließung? Darüber wird seit Wochen heftig gestritten.

Nach sieben gescheiterten Verhandlungsrunden droht der Konflikt jetzt vor einer Schlichtungsstelle zu landen.

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Vier Millionen Euro für 190 Beschäftigte

Laut Betriebsratschef Dietmar Breiner bietet der belgische Konzern für den Sozialplan insgesamt knapp vier Millionen Euro. Im Durchschnitt wären das rund 20.000 Euro brutto pro Beschäftigtem, "Heute" berichtete.

„Das ist weder fair noch üblich!“ Patrick Slacik PRO-GE-Landesgeschäftsführer

Doch dieser Durchschnitt sagt wenig darüber aus, was tatsächlich auf dem Konto der einzelnen Mitarbeiter landen würde. Laut Gewerkschaft PRO-GE sollen manche Beschäftigte gerade einmal rund 800 Euro erhalten, das berichtet der ORF. Besonders für langjährige Mitarbeiter ist das aus Sicht der Gewerkschaft viel zu wenig.

"Was Ardo auf den Tisch gelegt hat, ist weder fair noch üblich", kritisiert im ORF PRO-GE-Landesgeschäftsführer Patrick Slacik.

Gerade ältere Beschäftigte hätten es nach einem Jobverlust oft schwer, wieder eine neue Stelle zu finden. Deshalb fordert die Gewerkschaft höhere Zahlungen für Mitarbeiter, die schon lange im Betrieb arbeiten.

Konzern weist Kritik zurück

Ardo selbst wollte die genannten Summen weder bestätigen noch dementieren. "Die vorliegenden Informationen spiegeln nicht den vollständigen Vorschlag wider, der zur Debatte steht", erklärte ein Unternehmenssprecher. Der Konzern bezeichnet sein Angebot als "fair und ausgewogen" und fordert die Gewerkschaften auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Großer Protest vor dem Ardo-Werk in Groß-Enzersdorf i ?

Die Arbeitnehmervertreter sehen dagegen Ardo am Zug. Sie hätten bereits mehrfach eigene Vorschläge gemacht, die vom Unternehmen abgelehnt worden seien. Zusätzlich sorgt für Ärger, dass laut Betriebsrat die Verhandler vor Ort kaum selbst entscheiden können. Die Vorgaben kämen direkt aus der Konzernzentrale in Belgien.

Streit auch um Hilfe bei Jobsuche

Nicht nur die Geldzahlungen sind umstritten. Die Gewerkschaft fordert auch eine ausreichend finanzierte Arbeitsstiftung. Diese soll entlassenen Mitarbeitern helfen, wieder einen Job zu finden, etwa durch Umschulungen, Weiterbildungen oder das Nachholen eines Lehrabschlusses.

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Laut Gewerkschaft ist Ardo zwar grundsätzlich zu einer solchen Stiftung bereit, will dafür aber keine zusätzlichen Kosten übernehmen. Außerdem sollen offenbar nicht alle Beschäftigten Zugang bekommen. Welche Mitarbeiter betroffen wären, ist noch offen.

"Das Angebot, das Ardo für eine Arbeitsstiftung auf den Tisch gelegt hat, ist einfach unzureichend. Damit kann man keine ordentliche Arbeitsstiftung finanzieren", kritisiert Slacik im ORF.

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Jetzt droht ein langes Verfahren

Weil auch die siebente Verhandlungsrunde am Donnerstag ohne Ergebnis endete, wollen die Gewerkschaften PRO-GE und GPA die Schlichtungsstelle einschalten. Der Antrag ist bereits vorbereitet und soll voraussichtlich am Montag eingebracht werden.

Kommt dort keine Einigung zustande, kann die Schlichtungsstelle einen verbindlichen Sozialplan festlegen.

Ardo warnt allerdings, dass sich die Klärung dadurch um bis zu 18 Monate verzögern könnte. Das zuständige Landesgericht Korneuburg kann diese Einschätzung nicht bestätigen. Wie lange das Verfahren dauert, sei derzeit nicht absehbar. Man wolle sich angesichts der betroffenen Beschäftigten aber um eine rasche Behandlung bemühen.