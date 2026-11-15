Entdeckungsreise: "Jedes Kind ist etwas Besonderes"

Der niederösterreichische Landesfeiertag stand am Sonntag (15. November) auch im Zeichen der Kinder. Zum zweiten Mal wurde der Kinderlandesfeiertag gefeiert. An 21 Standorten in allen vier Vierteln konnten Familien bei freiem Eintritt gemeinsam entdecken, ausprobieren und die Geschichte ihres Bundeslandes kennenlernen.
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner besuchte gemeinsam mit Kinderbuchautor Thomas Brezina das KinderKunstLabor in St. Pölten. Dort trafen die beiden auf zahlreiche junge Besucher.
"Am Landesfeiertag schauen wir auf unsere Geschichte zurück, aber auch nach vorne – in die Zukunft. Und diese Zukunft sind unsere Kinder", betonte Mikl-Leitner. Der Kinderlandesfeiertag sei im Vorjahr ins Leben gerufen worden, um den Jüngsten zu zeigen, wie wichtig sie für das Bundesland seien.
"Niederösterreich sieht ein Wunder in jedem Kind. Denn jedes Kind ist etwas ganz Besonderes", erklärte die Landeshauptfrau.
Gleichzeitig soll den Kindern die Bedeutung des Leopolditags nähergebracht werden. Der heilige Leopold habe sich für Frieden und Zusammenhalt eingesetzt. Seine Botschaft sei auch heute noch aktuell: "Aufeinander schauen, fest zusammenhalten und füreinander da sein."
Auch Kinderbuchautor Thomas Brezina unterstützte die Aktion. "Die Idee eines Kinderlandesfeiertags zeigt, dass Menschen in wichtigen Positionen Respekt und Achtung vor Kindern haben", erklärte er.
Den jungen Besuchern gab er eine wichtige Botschaft mit auf den Weg: Was sie heute mit Freude ausprobieren und entdecken, könne später ihren Lebensweg prägen.
Mikl-Leitner erinnerte zudem an ihre frühere Tätigkeit als Lehrerin. "Jedes Kind kann etwas", betonte sie. Entscheidend seien Erwachsene, die Talente erkennen, zuhören und Kinder ermutigen.
"Unsere Kinder brauchen Neugier, Freude am Lernen und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Und natürlich Menschen, die an sie glauben", so die Landeshauptfrau.
Ihr Ziel sei es, dass jedes Kind in Niederösterreich seine Talente entdecken und seine Träume verwirklichen könne.