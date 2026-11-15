i Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei der Pressekonferenz am Sonntag, 15. November, im Stift Klosterneuburg. NLK Pfeiffer Festrede zum Landesfeiertag "Ich weiß genau, welche Kraft in unserem Land steckt" Beim Festakt zum Landesfeiertag in St. Pölten gab Landeschefin Mikl-Leitner große Ziele vor: Ein eigener Bahncluster soll NÖ an die Spitze bringen. Von Niederösterreich Heute 15.11.2026, 21:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit einer selbstbewussten Ansage und ehrgeizigen Zukunftsplänen hat Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Sonntagabend beim traditionellen Empfang zum Landesfeiertag im Festspielhaus St. Pölten aufhorchen lassen. Im Mittelpunkt ihrer Festrede standen der eigenständige niederösterreichische Weg, neue Arbeitsplätze, Forschung und wirtschaftliche Chancen.

"Wir in Niederösterreich haben immer auf unsere eigene Kraft vertraut", betonte Mikl-Leitner. Diesen Weg wolle sie konsequent fortsetzen: "Davon kann uns niemand abbringen."

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Eigener Bahncluster soll NÖ an Weltspitze bringen

Pläne präsentierte die Landeshauptfrau für die Bahnindustrie. Diese soll in den kommenden Jahren weltweit von 220 auf rund 270 Milliarden Euro wachsen. Niederösterreich verfüge bereits über zahlreiche international erfolgreiche Unternehmen in diesem Bereich.

"Ich will Niederösterreich mit einem eigenen Bahncluster in den nächsten zehn Jahren an die Weltspitze der Bahntechnologie führen", kündigte Mikl-Leitner an.

Damit sollen neue Aufträge für heimische Unternehmen, zusätzliche Arbeitsplätze und wirtschaftliche Chancen entstehen. Auch bei der Weltraumtechnologie will das Land seine Position weiter ausbauen. Schon jetzt seien Hunderte Antriebssysteme aus Niederösterreich im All im Einsatz.

"Nur noch eine Frage der Zeit bis zum Nobelpreis"

Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Rede war die Wissenschaft. Besonders hob Mikl-Leitner das Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg hervor, wo Forscher aus aller Welt tätig sind.

"Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis wir am ISTA den ersten Nobelpreis feiern dürfen", zeigte sich die Landeshauptfrau überzeugt.

Investitionen in Forschung seien eine "Zukunftsversicherung für unser Land und für unsere Landsleute". Denn nur so könnten die Industrie und die gut bezahlten Arbeitsplätze der Zukunft nach Niederösterreich geholt werden.

"Wer arbeitet, darf nicht der Dumme sein"

Deutliche Worte fand Mikl-Leitner auch zum Thema Leistung und Eigenverantwortung. Sie erinnerte an ihre Kindheit in der Greißlerei ihrer Eltern, die sie als ihre erste Wirtschaftsschule bezeichnete.

Dort habe sie gelernt, wie viel Einsatz hinter wirtschaftlichem Erfolg stecke. Daraus leitete sie drei zentrale Grundprinzipien ihrer Politik ab: "Leistung. Eigenverantwortung. Und Hausverstand."

Die Landeshauptfrau erinnerte deshalb an die Aufbauleistung der Eltern- und Großelterngeneration, die nach den beiden Weltkriegen mit harter Arbeit, Verzicht und Zusammenhalt die Grundlagen für den heutigen Wohlstand geschaffen habe.

Aus einem Grenzland des Kalten Krieges sei ein unvergleichlicher Lebens- und Wirtschaftsraum im Herzen Europas geworden, der selbstbewusst und erfolgreich aus dem Schatten der Bundeshauptstadt getreten sei. Diese Entwicklung sei auch Teil ihrer eigenen Familien- und Lebensgeschichte. "Darum weiß ich sehr genau, was für Niederösterreich alles möglich ist und welche Kraft in unserem Land steckt."

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Wer täglich aufstehe, arbeite und Verantwortung übernehme, verdiene Anerkennung. "Und darf vor allem am Ende nicht der Dumme sein", stellte Mikl-Leitner klar.

Auch unnötiger Bürokratie sagte sie den Kampf an. "Wer ein Unternehmen gründet, braucht Mut, aber der Behördenweg darf nicht zur Mutprobe werden." Deshalb wolle Niederösterreich Verfahren beschleunigen und bürokratische Hürden abbauen.

Familien sollen selbst entscheiden können

Beim Thema Familie betonte die Landeshauptfrau, dass Eltern selbst entscheiden können sollen, wie sie Beruf und Kinderbetreuung vereinbaren. Mit der Kinderbetreuungsoffensive schaffe das Land gemeinsam mit den Gemeinden entsprechende Angebote.

"Ohne Kinder gibt es keine Zukunft für unser Land", unterstrich Mikl-Leitner. Besonderen Dank richtete sie an jene Menschen, die Verantwortung für andere übernehmen – etwa in der Pflege, in Vereinen oder in der Nachbarschaft. Vor allem die Einsatzkräfte der Feuerwehren und Rettungsorganisationen würdigte sie für ihren täglichen Einsatz.

Vor 40 Jahren fiel historische Entscheidung

Zum Auftakt ihrer Rede erinnerte Mikl-Leitner an die Entscheidung für eine eigene Landeshauptstadt vor 40 Jahren. Dieser Schritt habe Niederösterreich nicht nur ein neues Zentrum, sondern auch neues Selbstbewusstsein gegeben.

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Aus einem Grenzland am Eisernen Vorhang sei ein erfolgreicher Wirtschafts- und Lebensraum im Herzen Europas geworden. Daran gelte es anzuknüpfen.

"Wir haben uns eine eigene Landeshauptstadt zugetraut. Wir haben uns Spitzenforschung zugetraut. Und wir trauen uns noch mehr zu", erklärte die Landeshauptfrau.

Ihr Ziel sei es, dass junge Menschen in Niederösterreich eine Zukunft finden, die ihren Fähigkeiten und Träumen entspricht.

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Feierlicher Auftakt in Klosterneuburg

Bereits am Vormittag hatte Mikl-Leitner den Landesfeiertag im Stift Klosterneuburg begangen. Dort betonte sie die Bedeutung von Zusammenhalt, Dialog und Wissenschaft. "Denn Wissen kann Brücken bauen", erklärte sie.

Zudem verwies sie auf die laufende Sanierung des historischen Stiftes. Bis 2027 werden insgesamt 4,4 Millionen Euro investiert, davon rund 1,1 Millionen Euro vom Land Niederösterreich.

Der abendliche Festakt in St. Pölten stand unter dem Motto "Wissen schafft Zukunft. Wirtschaft gibt Zuversicht." Musikalisch gestaltet wurde die Feier unter anderem vom Jugendsinfonieorchester Niederösterreich und dem Jugendjazzorchester.