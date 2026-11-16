i Gleichenfeier für neuen Samariterbund-RTW-C-Stützpunkt in Frankenfels Samariterbund NÖ Arbeiten laufen nach Plan Gleichenfeier für neuen Samariterbund-RTW-C-Stützpunkt Seit dem Spatenstich im Mai 2026 laufen die Bauarbeiten nach Plan. Die Fertigstellung ist für Oktober 2027 vorgesehen. Von Niederösterreich Heute 16.11.2026, 03:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 12. November lud die Samariterbund-Gruppe Frankenfels/Schwarzenbach zur Gleichenfeier für ihre neue Dienststelle ein. Unter den Gästen waren Handwerker der ausführenden Firmen, Vertreter der Planungsbüros und Bürgermeister. Auch Hannes Sauer, Präsident des Samariterbundes Niederösterreich, und Gerhard Pracher, Bereichsleiter Rettungsdienst im NÖ Landesverband, waren dabei.

Seit dem Spatenstich am 26. Mai 2026 laufen die Bauarbeiten nach Plan. Die Fertigstellung ist für Oktober 2027 vorgesehen. Die geschätzten Gesamtkosten liegen bei rund 2,6 Millionen Euro. Am Bau sind überwiegend regionale Firmen beteiligt. Freiwillige Helfer haben bereits zahlreiche Arbeitsstunden geleistet.

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Neubau hochwassersicher

Der Neubau wird hochwassersicher errichtet und bietet Platz für den größeren Rettungswagen vom Typ RTW-C. Die bisherigen Garagen sind dafür zu klein und wurden bei Hochwasser wiederholt überflutet. Mit der wachsenden Zahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurde es auch in den Büros und Aufenthaltsräumen zu eng.

Gleichenfeier für RTW-C-Stützpunkt in Frankenfels i ?

"Für die Arbeit des Samariterbundes, dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tagtäglich Menschenleben in Niederösterreich retten, ist es enorm wichtig, die notwendige Infrastruktur zur Verfügung zu stellen", betonte Hannes Sauer bereits beim Spatenstich. Gut ausgebildetes Personal, moderne Rettungsfahrzeuge und sichere Stützpunkte gehören für ihn zusammen.

"Ich freue mich über den bisherigen Baufortschritt und die sehr gute Zusammenarbeit aller Beteiligten. Besonders erfreulich ist, dass die Bauarbeiten bislang unfallfrei verlaufen sind. Ein großes Dankeschön gilt allen beteiligten Firmen und freiwilligen Helfern für ihren Einsatz, ihre Professionalität und die konstruktive Zusammenarbeit. Ich hoffe, dass die Arbeiten bis zur Fertigstellung unseres RTW-C-Stützpunkts weiterhin so reibungslos verlaufen", sagt Manfred Hösl, Obmann der Samariterbund-Gruppe Frankenfels/Schwarzenbach.