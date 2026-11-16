i "Sonnenweiher" Grafenwörth Toni Rappersberger Umstrittenes "Mini-Dubai" Seehäuser in Grafenwörth – jetzt ab 1.990 Euro Miete Einst sorgte das "Mini-Dubai" in Grafenwörth für Wirbel um Grundstücksdeals. Jetzt sind die Seehäuser fertig und können erstmals gemietet werden. Von Niederösterreich Heute 16.11.2026, 04:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das umstrittene Wohnprojekt Sonnenweiher in Grafenwörth (Bezirk Tulln) ist mittlerweile vollständig fertiggestellt. Nun gibt es eine Neuerung: Die Niederösterreichische Versicherung (NV) bietet die Seehäuser ab sofort auch zur Miete an. Ein Haus mit eigenem Garten, direktem Wasserzugang und Privatsteg ist ab 1.990 Euro monatlich erhältlich – inklusive Umsatzsteuer und Seenutzung.

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Grundstücksdeals sorgten für Wirbel

Das Projekt rund um einen künstlich angelegten Badesee hatte in der Vergangenheit für heftige politische Diskussionen gesorgt. Im Mittelpunkt standen umstrittene Grundstücksgeschäfte des damaligen Gemeindebund-Präsidenten und Grafenwörther Bürgermeisters Alfred Riedl (ÖVP). Medienberichten zufolge soll er durch Grundstücksverkäufe rund eine Million Euro verdient haben.

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"Sonnenweiher" Grafenwörth i ?

Kritiker warfen ihm Interessenkonflikte im Zusammenhang mit Umwidmungen vor. Riedl wies die Vorwürfe stets zurück. Eine Prüfung durch den Landesrechnungshof erhärtete den Verdacht eines Interessenkonflikts nicht, private Geschäfte waren allerdings nicht Gegenstand der Prüfung.

Auch Umweltschützer kritisierten das Projekt wegen des Bodenverbrauchs und der Zersiedelung.

Seehäuser jetzt auch zur Miete

Nun steht die Vermarktung der fertiggestellten Häuser im Mittelpunkt. Laut Projektverantwortlichem Bernhard Lackner sei die Nachfrage nach Mietmöglichkeiten zuletzt deutlich gestiegen. "Viele Interessenten sind auf uns zugekommen mit dem Ansuchen, ein Seehaus am Sonnenweiher zu mieten", erklärt Lackner.

Neben der Miete gibt es auch neue Kaufmodelle. So kann das Haus künftig ohne Grundstück erworben werden, wobei ein Baurecht vereinbart wird. Das soll die Anschaffungskosten um durchschnittlich zehn Prozent reduzieren. Ein späterer Grundstückskauf ist möglich.

Auch Mieter können ihr Haus samt Grundstück zu einem vorab festgelegten Preis erwerben. Sämtliche Häuser sind laut Eigentümer fertiggestellt, sofort beziehbar und mit Photovoltaikanlagen ausgestattet.