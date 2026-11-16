i Das Hollywood Megaplex von außen Hollywood Megaplex Ab Dezember in St. Pölten Kino-Hammer! Megaplex rüstet jetzt kräftig auf Das Hollywood Megaplex in St. Pölten investiert in neue Kinotechnik. Ab Dezember sorgt Dolby Atmos für ein besonderes Klangerlebnis. Von Niederösterreich Heute 16.11.2026, 05:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Hollywood Megaplex in St. Pölten rüstet weiter auf: Nach der Einführung von IMAX mit Laser im September folgt bereits die nächste technische Neuerung. Ab 4. Dezember wird im Saal 1 das Premium-Soundsystem Dolby Atmos eingesetzt.

Sound soll Kinobesucher begeistern

Die neue Technik ermöglicht ein besonders räumliches Klangerlebnis. Anders als bei herkömmlichem Surround-Sound können Geräusche und Stimmen frei im Raum platziert werden. Dadurch sollen sich Kinobesucher noch stärker mitten im Filmgeschehen fühlen.

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Blick in den IMAX-Saal Hollywood Megaplex

Bereits seit September sorgt die neue IMAX-Laserprojektion für schärfere Bilder, kräftigere Farben und höhere Kontraste. Laut Betreiber ist das Hollywood Megaplex in St. Pölten das einzige Kino der Region mit dieser Technik.

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Große Blockbuster stehen bevor

"Wir investieren laufend in die Zukunft des Kinos und setzen dabei auf Technologien, die das Filmerlebnis auf ein neues Niveau heben", erklärt Geschäftsführer Mario Hueber.

Über Hollywood Megaplex Die Wurzeln des Hollywood Megaplex liegen im Jahr 1959, in dem das richtungsweisende Metropol-Kino in Innsbruck vom Vater von Ingrid Hueber, Ferdinand Purner, eröffnet wurde, das schon damals neue Maßstäbe setzte. 1995 erbauten Mag. Heinz und Ingrid Hueber das Hollywood Megaplex in Linz-Pasching. Seit 1997 expandierte das Familienunternehmen nach St. Pölten und Wien. Hollywood Megaplex brachte als erstes Kino in Österreich 3D auf die Leinwand und eroberte 2011 mit einer Kino-App für iOS und Android den Mobile Markt. 2015 wurde in St. Pölten der erste IMAX-Saal in Niederösterreich gebaut, heißt es seitens des Unternehmens. Das IMAX Kino im Hollywood Megaplex PlusCity in Pasching, im Juli 2016 eröffnet, ist das größte Österreichs und wurde im Juni 2017 mit dem Preis "Kino des Jahres" in der Kategorie "Neugebaute Leinwände des Jahres" von der ICTA (International Cinema Technology Association) ausgezeichnet. 2017 erfolgte die Eröffnung des ersten 4DX-Saales Österreichs im Hollywood Megaplex Gasometer in Wien, im November 2018 folgte der 4DX-Kinosaal in Pasching, im Dezember 2019 an den Standorten Innsbruck und St. Pölten. Im Oktober 2019 brachte Hollywood Megaplex am Standort PlusCity zudem die neue Kino-Technologie ScreenX nach Österreich. Im Dezember 2025 eröffnete im Megaplex PlusCity der erste Dolby Vison+Atmos Saal Österreichs. Hollywood Megaplex ist das einzige österreichische Mitglied in der Giant Screen Cinema Association und hielt 2025 in Österreich einen Marktanteil von über 12 Prozent und begrüßte seit 1995 über 55 Millionen Kinobesucher österreichweit.

Mehrere Blockbuster stehen an

Passend zur technischen Aufrüstung stehen mehrere Blockbuster bevor. Am 19. November startet "Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping", am 26. November folgt Disneys "Wie verhext". Im Dezember stehen unter anderem "Dune: Part Three" und "Avengers: Doomsday" auf dem Programm. Zum Start von Dolby Atmos sind außerdem besondere Aktionen geplant.