i Symbolbild eines Polizeiausweises Bild: LPD Niederösterreich Coup in St. Pölten Falscher Polizist erbeutet von Frau über 100.000 Euro Eine Frau aus St. Pölten fiel auf einen perfiden Polizeitrick herein. Sie übergab einem Betrüger Geld und Wertsachen im sechsstelligen Eurobereich. Von Niederösterreich Heute 16.11.2026, 06:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Schockanruf mit teuren Folgen: Eine Frau aus St. Pölten wurde von dreisten Betrügern um mehr als 100.000 Euro gebracht. Die Täter gaben sich als Polizisten aus und täuschten einen schweren Unfall ihrer Tochter vor.

Wie die "NÖN" berichtet, erhielt die Frau einen Anruf, bei dem ihr mitgeteilt wurde, dass ihre Tochter angeblich in einen Unfall verwickelt sei. Um eine Haft zu verhindern, müsse eine Kaution hinterlegt werden.

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Falscher Polizist stand vor der Tür

Noch während des Telefonats erschien ein vermeintlicher Polizist bei der Frau. Sie übergab ihm Bargeld und Wertgegenstände im sechsstelligen Eurobereich. Der Betrüger konnte unerkannt entkommen. Erst danach schöpfte die Frau Verdacht und verständigte die echte Polizei.

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Die Ermittlungen laufen. Die Polizei warnt eindringlich vor derartigen Betrugsmaschen. "Die Polizei holt nie Wertgegenstände und Geld ab. Sollte das jemand verlangen, legen Sie auf und verständigen Sie die Polizei", erklärt der St. Pöltner Stadtpolizeikommandant Franz Bäuchler gegenüber der "NÖN".

Polizei warnt vor Betrugsmasche

Die Täter nutzen gezielt die Angst ihrer Opfer aus und setzen sie unter enormen Zeitdruck. Betroffene sollten solche Forderungen kritisch hinterfragen und sich sofort an eine Vertrauensperson wenden.

Wer bereits Geld oder Wertgegenstände übergeben hat, sollte umgehend den Polizeinotruf 133 wählen und möglichst genaue Angaben zum Täter und dessen Fahrzeug machen. Auch verdächtige Telefonnummern sollten notiert werden.