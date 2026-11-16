i Die Polizei forschte den 53-Jährigen nach umfangreichen Ermittlungen aus. Er soll fast 80.000 Euro zu Unrecht bezogen haben. iStock Bosnier (53) in Haft Scheinwohnsitz! Mann im Ausland cashte 80.000 Euro ab Ein 53-jähriger Bosnier soll jahrelang zu Unrecht Sozialleistungen in Österreich bezogen haben. Nun sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Von Elena Lick 16.11.2026, 10:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein mutmaßlicher Fall von Sozialleistungsbetrug beschäftigt die Polizei in Niederösterreich. Ein 53-jähriger bosnischer Staatsbürger steht im Verdacht, zwischen Jänner 2019 und Juni 2026 österreichische Pensionsversicherungsanstalten über seinen tatsächlichen Wohnsitz getäuscht zu haben. Der finanzielle Schaden beläuft sich auf fast 80.000 Euro.

Scheinwohnsitz in Niederösterreich

Wie die Polizei berichtet, soll der Mann im Bezirk Neunkirchen einen Wohnsitz angemeldet haben, obwohl er sich durchgehend im Ausland aufgehalten haben soll. Die Ermittler der Task Force Sozialleistungsbetrug (SOLBE) bei der Polizeiinspektion Gloggnitz stellten fest, dass es sich bei der angegebenen Adresse offenbar um eine Scheinmeldung handelte.

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Durch die falschen Angaben zu seinem Lebensmittelpunkt soll der 53-Jährige über mehrere Jahre hinweg unrechtmäßig Rehabilitationsgeld und Ausgleichszahlungen bezogen haben.

Fast 80.000 Euro kassiert

Laut Polizei beträgt die mutmaßlich unrechtmäßige Bereicherung knapp 80.000 Euro. Weitere Zahlungen in Höhe von mehr als 13.000 Euro sollen versucht worden sein, wurden jedoch nicht ausbezahlt.

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt erließ schließlich eine Festnahmeanordnung gegen den Verdächtigen. Am Freitag, dem 13. November 2026, klickten für den 53-Jährigen die Handschellen.

Bei seiner Einvernahme verweigerte der Mann die Aussage. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.