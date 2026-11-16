i Eine Autokratzerin beschädigte innerhalb eines Jahres 84 Pkw Getty Images/iStockphoto Serien-Vandalismus 84 Autos in Krems zerkratzt! Polizei fasst Frau (58) Über ein Jahr lang wurden in Krems zahlreiche geparkte Autos zerkratzt. Jetzt konnte die Polizei eine Verdächtige (58) ausforschen. Von Elena Lick 16.11.2026, 13:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Über ein Jahr lang trieb ein zunächst unbekannter Autokratzer in Krems an der Donau sein Unwesen. Zwischen Oktober 2025 und November 2026 wurden in den Straßen Am Rosenhügel und Am Goldberg insgesamt 84 geparkte Fahrzeuge beschädigt. Der entstandene Schaden dürfte enorm sein.

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Schaden im sechsstelligen Bereich

Die Autos wurden mit einem bislang unbekannten Gegenstand zerkratzt. Nach umfangreichen Ermittlungen der Polizei Krems und des Landeskriminalamtes Niederösterreich geriet eine 58-jährige Frau aus Krems ins Visier der Beamten.

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In der Nähe der Tatorte geschnappt

Am Samstag, 14. November, wurde die Verdächtige gegen 6.20 Uhr in der Nähe der Tatorte angehalten. Zunächst bestritt sie die Vorwürfe, schließlich zeigte sie sich laut Polizei jedoch geständig.

Über 100.000 Euro Schaden

Der Gesamtschaden wird auf einen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Die 58-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft Krems angezeigt.