i Bluttat in Sooß: Mordprozess am Landesgericht Wr. Neustadt Sascha Trimmel Gutachter am Wort Neue Wende! Angeklagter ist doch zurechnungsfähig Neue Wende im Mordprozess um eine vierfache Mutter (38) in NÖ: Laut Gutachter ist der angeklagte Ehemann zurechnungsfähig. Von Niederösterreich Heute 17.11.2026, 15:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neue Wende im aufsehenerregenden Mordprozess um eine getötete vierfache Mutter (38) aus Sooß (Bezirk Baden): Der angeklagte Ehemann (47) ist laut dem psychiatrischen Sachverständigen Manfred Walzl doch zurechnungsfähig. Das erklärte der Gutachter am Dienstag am Landesgericht Wiener Neustadt.

Damit könnte es für den 47-Jährigen, der seine Ehefrau mit drei Schüssen und rund 40 Stichen mit einem Schraubenzieher getötet haben soll, zu einer Verurteilung wegen Mordes kommen. Noch am Dienstagabend wird eine Entscheidung erwartet.

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"Gekränkte Eitelkeit" und Hass

Der 47-Jährige leide an einer schizotypischen Persönlichkeitsstörung und einer akzentuierten Persönlichkeit, erklärte Walzl vor Gericht. Seine Zurechnungsfähigkeit sei zwar "etwas vermindert, aber erhalten".

Bei der Tat hätten laut dem Sachverständigen auch "gekränkte Eitelkeit" und Hass eine wesentliche Rolle gespielt. Beim Angeklagten sei ein "Hass entstanden", nachdem sich seine Ehefrau von ihm getrennt hatte.

Bluttat in Sooß: Mordprozess am Landesgericht Wr. Neustadt i ?

Der Mann hatte seine Frau wiederholt als "Hexe" bezeichnet und ihr übersinnliche Fähigkeiten sowie schwarze Magie unterstellt. Laut Walzl können derartige Vorstellungen und magisches Denken jedoch auch außerhalb einer wahnhaften Erkrankung auftreten.

Besonders alarmierend: Der Sachverständige geht davon aus, dass der 47-Jährige aufgrund seiner schweren Persönlichkeitsstörung innerhalb weniger Wochen oder Monate erneut eine schwere Gewalttat "bis hin zum Mord" begehen könnte.

Walzl empfiehlt daher ausdrücklich eine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum nach Paragraf 21 Absatz 2 StGB.

"Ich sitz da unschuldig"

Bereits zu Beginn des zweiten Verhandlungstages sorgte der Angeklagte für Aufsehen. Nach einem verspäteten Prozessbeginn verlangte er plötzlich einen anderen Verteidiger.

"Meine Anwälte unterstützen mich nicht so, wie es sein soll", beklagte sich der 47-Jährige. Er habe vier Kinder und wolle zu ihnen zurück. "Ich sitz da unschuldig", erklärte er.

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Nach einer kurzen Verhandlungspause änderte er jedoch seine Meinung und verzichtete auf einen Verteidigerwechsel. "Ich lasse mich heute überraschen, was passiert", sagte er.

Zeuginnen widersprechen Angeklagtem

Im weiteren Prozessverlauf kamen ehemalige Nachbarinnen und Bekannte des Opfers zu Wort. Eine Zeugin berichtete, der 47-Jährige sei mehrfach ungebeten ins Haus seiner getrennt lebenden Ehefrau gekommen und habe sich auch gewaltsam Zutritt verschafft.

Andere Aussagen widersprachen der Darstellung des Angeklagten, seine Frau sei eine schlechte Mutter gewesen. Die 38-Jährige habe sich sehr wohl liebevoll um ihre vier Kinder gekümmert.

Die Frau hatte sich bereits 2019 nach Gewalttätigkeiten von ihrem Ehemann getrennt. Mit einstweiligen Verfügungen sowie Annäherungs- und Betretungsverboten versuchte sie, sich und die Kinder zu schützen.

Drei Schüsse und rund 40 Stiche

Am Ostersonntag, dem 5. April, soll der 47-Jährige mit Ostergeschenken zum Haus seiner getrennt lebenden Frau gekommen sein. Laut Anklage schoss er dreimal auf die 38-Jährige und stach anschließend rund 40 Mal mit einem Schraubenzieher auf sie ein.

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Danach soll er die Leiche in den Garten gezogen und unter Grünschnitt versteckt haben. Sein 13-jähriger Sohn überraschte ihn bei der Beseitigung der Spuren. Daraufhin verständigte der Mann selbst die Polizei.

Beim Prozessauftakt am vergangenen Donnerstag hatte der Angeklagte die Tat eingeräumt, jedoch behauptet, in Notwehr gehandelt zu haben. Seine Frau habe zu einer Lade mit Küchenmessern gegriffen. "Ich hab' mich selber verteidigt", erklärte er.

Mitangeklagter bereits auf freiem Fuß

Auch der 45-jährige Zweitangeklagte, der dem Ehemann die Tatwaffe für 900 Euro verkauft haben soll, steht weiterhin vor Gericht. Er bestreitet die Vorwürfe und wurde bereits am vergangenen Donnerstag mangels dringenden Tatverdachts aus der Untersuchungshaft entlassen.

Am Dienstag meldete sich ein ehemaliger Insasse der Justizanstalt Wiener Neustadt per Videokonferenz zu Wort. Er berichtete aufgebracht von Gesprächen, wonach der Hauptangeklagte den 45-Jährigen zu Unrecht beschuldigt haben soll.

Urteil am Abend erwartet

Nach den Zeugenaussagen und den Ausführungen des psychiatrischen Sachverständigen könnte noch am Abend eine Entscheidung fallen.

Dabei geht es nicht nur um die Schuldfrage, sondern auch um die mögliche Unterbringung des 47-Jährigen in einem forensisch-therapeutischen Zentrum. Für beide Angeklagten gilt bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung die Unschuldsvermutung.