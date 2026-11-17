i Nach Bluttat in Sooß findet der Mordprozess am Landesgericht Wr. Neustadt statt. Im Bild: Der Hauptangeklagte mit seinem Verteidiger Manfred Arbacher-Stöger am ersten Prozesstag Sascha Trimmel Mordprozess in NÖ 4-fache Mama getötet – heute könnte Entscheidung fallen Nach dem Mord an einer vierfachen Mutter (38) geht der Prozess in Wiener Neustadt am Dienstag weiter. Ein Urteil könnte noch am selben Tag fallen. Von Erich Wessely 17.11.2026, 07:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Drei Schüsse, rund 40 Stiche mit einem Schraubenzieher und eine überraschende Wende vor Gericht: Der aufsehenerregende Mordprozess um eine getötete vierfache Mutter (38) aus Sooß (Bezirk Baden) geht am heutigen Dienstag am Landesgericht Wiener Neustadt in die nächste Runde. Dabei könnte bereits eine Entscheidung fallen.

Im Mittelpunkt steht vor allem die Frage, ob der angeklagte Ehemann (47) zum Tatzeitpunkt überhaupt zurechnungsfähig war.

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"Ich hab' das gemacht"

Der Prozessauftakt am vergangenen Donnerstag hatte für Aufsehen gesorgt. Mit einem Lächeln im Gesicht betrat der 47-Jährige, begleitet von Justizwachebeamten, den Schwurgerichtssaal. Erst nachdem er der Richterin versichert hatte, sich wohl zu verhalten, wurden ihm die Handschellen abgenommen. "Ich tu keinem etwas. Nur wenn's Notwehr ist", erklärte er – wies damit eiskalt auf den Tattag hin, wie er aus seiner Sicht gelaufen sein soll.

Bluttat in Sooß: Mordprozess am Landesgericht Wr. Neustadt i ?

Dem mehrfach vorbestraften Mann wird vorgeworfen, seine getrennt lebende Ehefrau am Ostersonntag, dem 5. April, in ihrem Haus in Sooß getötet zu haben. Zuvor hatte er noch Ostergeschenke für die vier gemeinsamen Kinder mitgebracht.

Laut Anklage schoss er dreimal auf die 38-Jährige und stach anschließend rund 40 Mal mit einem Schraubenzieher auf sie ein. Danach soll er die Leiche in den Garten gezogen und unter Grünschnitt versteckt haben. Sein 13-jähriger Sohn überraschte ihn beim Beseitigen der Spuren. Daraufhin verständigte der Mann selbst die Polizei.

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Vor Gericht räumte er die Tat ein: "Ich hab' das gemacht." Allerdings behauptete er, in Notwehr gehandelt zu haben. Seine Frau habe zu einer Lade mit Küchenmessern gegriffen. "Ich hab' mich selber verteidigt", erklärte der Angeklagte.

Verteidiger: "Völlig hinüber"

Die Frau hatte sich bereits 2019 nach Gewalttätigkeiten von ihrem Ehemann getrennt. Mit Annäherungs- und Betretungsverboten versuchte sie, sich und die Kinder zu schützen. Der 47-Jährige soll die Trennung nie akzeptiert haben. Er bezeichnete seine Frau als "Hexe" und unterstellte ihr "schwarze Magie".

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Sein Verteidiger Manfred Arbacher-Stöger bezeichnete den Mandanten beim Prozessauftakt als "völlig hinüber". Der Angeklagte glaube unter anderem, zu den Erzengeln zu gehören und gemeinsam mit Jesus 144 Meter groß zu sein.

Gutachter könnte entscheidende Rolle spielen

Besonders brisant ist ein neues psychiatrisches Gutachten. Während Sachverständiger Manfred Walzl zunächst von einer erhaltenen Zurechnungsfähigkeit ausgegangen war, kam er später zu einer anderen Einschätzung. Demnach leide der 47-Jährige an einer wahnhaften Störung und paranoiden Schizophrenie und sei zurechnungsunfähig sowie gefährlich.

Am Dienstag soll der Sachverständige seine Gutachten und Schlussfolgerungen vor Gericht erläutern. Seine Einschätzung könnte für den weiteren Verlauf des Verfahrens entscheidend sein. Die Staatsanwaltschaft hielt vorerst an der Mordanklage fest.

Mitangeklagter überraschend auf freiem Fuß

Für eine weitere Überraschung sorgte am Donnerstag der Zweitangeklagte (45). Der bereits wegen versuchten Mordes zu 16 Jahren Haft verurteilte Mann soll dem Ehemann die Tatwaffe samt Munition für 900 Euro verkauft haben, obwohl er von dessen Mordabsichten gewusst habe.

Bluttat in Sooß: Mordprozess am Landesgericht Wr. Neustadt Sascha Trimmel

Der 45-Jährige bestreitet das vehement. "Ich sitze seit 7. April unschuldig", erklärte er vor den Geschworenen. Nicht er habe die Pistole verkauft, vielmehr habe ihm der Hauptangeklagte selbst eine Beretta für 500 Euro angeboten.

Kurz vor 16 Uhr wurde der 45-Jährige am ersten Prozesstag überraschend aus der Untersuchungshaft entlassen. Die Anklage gegen ihn bleibt allerdings bestehen.

Fällt bereits am Dienstag eine Entscheidung?

Am heutigen Dienstag wird der Prozess vor dem Geschworenengericht fortgesetzt. Neben der Frage nach der Zurechnungsfähigkeit des Ehemannes steht auch die mögliche Beteiligung des 45-Jährigen im Mittelpunkt.

Sollte das Beweisverfahren abgeschlossen werden, könnte es noch am Dienstag zu einer Entscheidung kommen. Ob tatsächlich bereits ein Urteil fällt oder weitere Verhandlungstage notwendig werden, ist allerdings offen.

Für beide Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.