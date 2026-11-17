i Die Kinderkrebshilfe Wien-Niederösterreich-Burgenland kehrt der Österreichischen Kinderkrebshilfe den Rücken. Getty Images Jetzt kommt großer Bruch Streit um Spenden – Kinderkrebshilfe verlässt Verband Die Kinderkrebshilfe Wien-NÖ-Burgenland verlässt im März 2027 den österreichischen Dachverband. Dahinter steckt ein heftiger Streit um Spenden. Von Victoria Carina Frühwirth 17.11.2026, 05:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach 40 Jahren kommt es zum großen Bruch bei der Kinderkrebshilfe! Die Kinderkrebshilfe Wien-Niederösterreich-Burgenland kehrt der Österreichischen Kinderkrebshilfe den Rücken. Mit Ende März 2027 ist Schluss mit der Zusammenarbeit. Als Gründe nennt der regionale Verein unterschiedliche Wertvorstellungen, umstrittene Methoden bei der Spendenwerbung und eine aus seiner Sicht ungerechte Verteilung der Spendengelder.

Die Kinderkrebshilfe Wien-NÖ-Burgenland zählt zu den Gründungsmitgliedern des österreichischen Dachverbandes. Nun gehen die Organisationen nach jahrzehntelanger Zusammenarbeit getrennte Wege.

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Heftige Kritik an Spendenwerbung

Obmann René Mulle spart nicht mit Kritik. Vor allem die Art, wie der Dachverband um Spenden wirbt, stößt ihm sauer auf. "Wir stehen für hoffnungsvolle Aussagen und Geschichten, die österreichische Kinderkrebshilfe wirbt dagegen mit Dramatik und Angst", kritisiert Mulle. Diese Form der Spendenwerbung sei mit den eigenen Werten nicht vereinbar.

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Auch bei der Verteilung der Spendengelder sieht der Obmann massive Probleme. Nach Ansicht des regionalen Vereins wird zu wenig berücksichtigt, wie viele Familien tatsächlich betreut werden und welche Kosten dadurch entstehen. "Eine wirklich gerechte Verteilung bedeutet für uns, dass die Mittel dort ankommen, wo die meisten betroffenen Familien betreut werden und der größte Unterstützungsbedarf besteht", betont Mulle.

Streit um Geld und Leistungen

Ein weiterer Vorwurf wiegt schwer: Der Dachverband würde laut dem regionalen Verein dessen umfangreiche Projekte für die bundesweite Spendenwerbung nutzen, ohne die damit verbundenen finanziellen Belastungen bei der anschließenden Geldverteilung ausreichend zu berücksichtigen.

Die Kinderkrebshilfe Wien-NÖ-Burgenland betreut nach eigenen Angaben österreichweit die meisten betroffenen Familien. Dazu kommen kostenintensive Angebote wie ein mobiler psychologischer Dienst, der Familien direkt zu Hause unterstützt. Mulle betont, dass es nicht darum gehe, anderen Bundesländern die Unterstützung zu verweigern. Allerdings müsse sich die Verteilung der Gelder am tatsächlichen Bedarf orientieren.

Dachverband reagiert auf Trennung

Die Österreichische Kinderkrebshilfe schlägt indes in einer Mitteilung vom 15. November versöhnlichere Töne an. Präsidentin Ursula Mattersberger bedankt sich ausdrücklich für die bisherige Zusammenarbeit und wünscht dem Landesverein alles Gute.

Der Dachverband betont, dass beide Organisationen weiterhin im Austausch bleiben würden. Zugleich will er seine bestehenden Hilfsprogramme sichern und insbesondere die Nachsorge für krebskranke Kinder und Jugendliche ausbauen. Mulle hatte seinen Rücktritt als Vizepräsident des Dachverbandes bereits im Oktober angekündigt.

Neuer Name für Kinderkrebshilfe

Für betroffene Familien soll sich durch die Trennung nichts zum Schlechteren verändern. Die Betreuung im St. Anna Kinderspital und an der AKH Kinderklinik sowie die finanziellen, medizinischen und psychologischen Hilfsangebote sollen unverändert weiterlaufen. "Unsere Verantwortung gilt nicht einer Dachorganisation, sondern den Kindern und ihren Familien. Sie sind der Grund, warum es uns gibt", stellt Mulle klar.

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Fest steht aber auch: Ab April 2027 wird die Kinderkrebshilfe Wien-NÖ-Burgenland eigenständig auftreten. Dabei soll es auch einen neuen Namen geben. Wie dieser lauten wird, ist noch nicht bekannt. Die Hilfsorganisation selbst soll aber bestehen bleiben.