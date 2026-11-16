i Nationalratspräsident Walter Rosenkranz und NÖ-Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer. zVg Landbauer mit Kampfansage 70 Jahre FPÖ in NÖ: "Wir sind noch nicht am Ziel" Beim Festakt zu 70 Jahren FPÖ Niederösterreich blickte Udo Landbauer auf die bewegte Parteigeschichte zurück und gab sich kämpferisch. Von Niederösterreich Heute 16.11.2026, 21:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit einer emotionalen Rede hat FPÖ-Landesparteichef Udo Landbauer am Montagabend beim Festakt "70 Jahre FPÖ Niederösterreich" im St. Pöltner Landhaus die Entwicklung seiner Partei gewürdigt. Vor mehr als 100 geladenen Gästen blickte er auf schwierige Zeiten zurück und formulierte zugleich seine politischen Ziele für die Zukunft.

"Es ist gerade einmal gut zwanzig Jahre her, da stand diese Landespartei bei nicht einmal fünf Prozent", erinnerte Landbauer an die Anfänge. Heute sei die FPÖ stärker denn je. "Mittlerweile hat uns jeder Vierte in diesem Land sein Vertrauen gegeben."

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"Schritt für Schritt"

Dabei sprach der FPÖ-Chef auch persönliche Rückschläge und die Liederbuch-Affäre an, die ihn 2018 politisch schwer unter Druck gesetzt hatte. "Alles haben wir durchgestanden. Schritt für Schritt", erklärte Landbauer. Nach jedem Rückschlag sei die Partei stärker zurückgekommen.

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Gleichzeitig warnte er davor, angesichts der politischen Erfolge die Bodenhaftung zu verlieren. "Bodenständigkeit ist quasi eine Dienstvorschrift für uns", betonte der Landeshauptfrau-Stellvertreter. Entscheidend sei nicht die Macht im Landhaus, sondern das Leben der Menschen. "Unser Ziel ist nicht das Landhaus. Unser Ziel sind die Häuser im Land."

Scharfe Kritik an Bundesregierung

Deutliche Worte fand Landbauer für die Bundesregierung. Diese würde lediglich "verwaltet, vertagt, verteuert". Die Menschen würden unter hohen Lebenshaltungskosten, finanziellen Sorgen und Unsicherheit leiden.

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"Seit Jahren hält dieses Land die Luft an – wenn die Stromrechnung im Postkastl liegt, an der Supermarktkasse, am Abend, wenn die Tochter noch nicht daheim ist", sagte Landbauer.

"Niemand kann uns stoppen"

Sein Ziel sei es, den Niederösterreichern wieder mehr finanzielle Sicherheit, Freiheit und Zukunftsperspektiven zu geben. "Wir gehen den Weg geschlossen und entschlossen und nichts und niemand kann uns stoppen", schloss Landbauer unter tosendem Applaus.

Rosenkranz sieht Chancen auf Platz eins

Neben Landbauer kamen auch mehrere frühere Spitzenfunktionäre zu Wort. Nationalratspräsident Walter Rosenkranz erinnerte an den erstmaligen Einzug der FPÖ in den niederösterreichischen Landtag 1988. Heute habe die Partei sogar reale Chancen auf Platz eins in der Wählergunst.