i "Schon bei der Anfahrt zum Einsatzobjekt war die massive Rauchentwicklung sichtbar. Auch der Himmel färbte sich in einen orangefarbenen Schein", schildert Benjamin Löbl von der Feuerwehr Klosterneuburg die dramatischen ersten Minuten. Feuerwehr Klosterneuburg 760.000 Euro Schaden Nach Großbrand – Frau (50) in Italien festgenommen Nach dem verheerenden Wohnhausbrand in Klosterneuburg im August wurde eine 50-Jährige in Italien gefasst. Sie steht unter Brandstiftungsverdacht. Von Victoria Carina Frühwirth 16.11.2026, 16:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Flammeninferno hielt Ende August die Einsatzkräfte in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) auf Trab. Am 26. August, gegen 23.35 Uhr, brach in einer Wohnhausanlage ein verheerender Brand aus. Der gesamte Dachstuhl wurde zerstört – "Heute" berichtete. Jetzt gibt es eine brisante Wende in dem Fall: Eine 50-jährige Frau steht unter Verdacht, das Feuer gelegt zu haben. Sie wurde in Italien festgenommen.

760.000 Euro Schaden durch Flammeninferno

Zahlreiche Feuerwehrleute kämpften gegen die gewaltigen Flammen. Der Brand richtete massive Verwüstungen an, der gesamte Dachstuhl der Wohnhausanlage wurde zerstört. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei mittlerweile auf rund 760.000 Euro.

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Flammenmeer in Klosterneuburg i ?

Nach dem Großeinsatz nahmen Brandermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich gemeinsam mit Sachverständigen die Ermittlungen zur Brandursache auf. Dabei ergab sich ein brisanter Verdacht.

Ermittler kommen Brandstifterin auf die Spur

Laut Polizei wurde mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Zündquelle fahrlässig oder vorsätzlich eingebracht. Umfangreiche Ermittlungen der Polizei in Klosterneuburg führten schließlich zu einer 50-jährigen Frau aus dem Bezirk Tulln. Sie wird verdächtigt, für das Feuer verantwortlich zu sein.

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Die Staatsanwaltschaft Korneuburg erließ daraufhin einen Europäischen Haftbefehl gegen die Verdächtige. Doch die Handschellen klickten nicht in Österreich, sondern in Italien.

Festnahme in Italien, dann Auslieferung

Am 25. Oktober wurde die 50-Jährige in Italien festgenommen. Knapp zwei Wochen später, am 6. November, erfolgte die Auslieferung nach Österreich. Bei ihrer Einvernahme zeigte sich die Beschuldigte schweigsam. Sie machte laut Polizei keinerlei Angaben zu den schweren Vorwürfen.

Die Bilder des Tages i ?

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde die Frau schließlich in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

Ob das Feuer tatsächlich vorsätzlich gelegt wurde und welches Motiv dahinterstecken könnte, ist weiterhin unklar. Für die 50-Jährige gilt die Unschuldsvermutung.