i Seit über 40 Jahren hat die Pfadfindergruppe Klosterneuburg 1 ihren Punschstand neben dem Binderstadl. "Heute" Fest in Klosterneuburg "Leopoldi" – Pfadfinder sammeln mit Punschstand Spenden Seit über 40 Jahren betreiben Klosterneuburger Pfadfinder einen Punschstand am Leopoldimarkt. Heuer kommt der Gewinn der Sonderschule zugute. Von Victoria Carina Frühwirth 16.11.2026, 16:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Pfadfindergruppe Klosterneuburg 1 hat beim Leopoldimarkt von Donnerstag, 12. November, bis Sonntag, 15. November, wieder fleißig Punsch ausgeschenkt – und das für den guten Zweck! Der Gewinn kommt heuer der Allgemeinen Sonderschule (ASO) in Klosterneuburg zugute.

Seit über 40 Jahren für den guten Zweck

"Seit über 40 Jahren betreiben wir Pfadfinder der Gruppe Klosterneuburg 1 zum Leopoldimarkt unseren Punschstand neben dem Binderstadl in Klosterneuburg", erzählt Lukas Feit (44) im "Heute"-Gespräch. Er ist selbst seit 27 Jahren Pfadfinder und leitet seit 22 Jahren die jugendlichen Ranger und Rover.

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Punschstand der Klosterneuburger Pfadfinder i ?

Schon vor drei Jahren sammelte die Gruppe mit ihrem Punschstand Spenden für die Sonderschule. Heuer wurde die Aktion wiederholt. Mit den Einnahmen sollen Ausflüge für die Schüler sowie der Ausbau der unterstützten Kommunikation finanziert werden. Mit Tasten und einer App können Kinder, die Schwierigkeiten beim Sprechen haben, besser am Schulalltag teilnehmen.

Apfelglühwein und Spiralkartoffeln als Renner

Vier Tage lang wurde ausgeschenkt, gekocht und verkauft. Beliebt war eine Spezialität aus eigener Herstellung: "Besonders unser täglich frisch gekochter Apfelglühwein wird viel verkauft und die Spiralkartoffeln kommen gut an", freut sich Feit. Auch frischer Kinder- und Erwachsenenpunsch, Tee und Aufstrichbrote wurden angeboten.

Auch finanziell dürfte sich der Einsatz gelohnt haben. "Wir sind mit dem Umsatz sehr zufrieden und freuen uns über alle, die am Leopoldimarkt zusätzlich Geld für die Sonderschule gespendet haben", so der langjährige Pfadfinder.

Die Bilder des Tages i ?

30 Pfadfinder packten freiwillig mit an

Hinter dem Punschstand steckt jede Menge freiwillige Arbeit. Rund 30 Mitglieder der Pfadfindergruppe waren von Donnerstag bis Sonntag im Einsatz, um die Besucher mit heißen Getränken und Schmankerln zu versorgen. "Und wir sind alle mit Herzblut dabei", erzählt Feit stolz.