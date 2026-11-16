i Flughafen Wien-Vorstand Dr. Günther Ofner Flughafen Wien AG Streit ums Fliegen Zwei Drittel der Manager wollen Flugabgabe abschaffen Die Flugabgabe sorgt weiter für Kritik: Laut einer aktuellen Befragung wollen 63 Prozent der heimischen Manager die Steuer abschaffen. Von Elena Lick 16.11.2026, 16:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die österreichische Flugabgabe steht erneut in der Kritik. Laut dem nun präsentierten Infrastrukturreport 2027 sprechen sich 63 Prozent der befragten heimischen Führungskräfte für ihre Abschaffung aus.

Sie sehen darin eine Möglichkeit, den Luftfahrtstandort Österreich im internationalen Wettbewerb zu stärken.

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Konkurrenz aus Bratislava

Besonders der Wettbewerb mit anderen Flughäfen, etwa im nahe gelegenen Bratislava, spielt dabei eine Rolle. Die Flugabgabe verteuert Flüge ab Österreich zusätzlich und wird von der Branche seit Längerem kritisiert.

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"Eine leistungsfähige internationale Anbindung ist entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs. Dafür braucht es wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen, die die Wirtschaftlichkeit des Luftfahrtstandortes Österreich unterstützen", so Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG. Zusätzliche nationale Kostenbelastungen durch die Flugabgabe seien aus seiner Sicht kontraproduktiv.

Manager wollen Flughafen stärken

Die Befragung zeigt zudem, welche Bedeutung die Führungskräfte dem Flughafen Wien beimessen. 79 Prozent sehen ihn als internationales Drehkreuz, 88 Prozent sprechen sich dafür aus, diese Rolle langfristig zu sichern und weiter auszubauen.

Neben der Flugabgabe ist auch die Verkehrsanbindung des Flughafens ein Thema. So sprechen sich viele der Befragten für einen Ausbau der Straßen- und Bahnverbindungen rund um den Flughafen aus. Dadurch soll der Verkehr in der Region entlastet und der Flughafen besser erreichbar werden.