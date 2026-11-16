i Gleich drei Autofahrer verloren am 15 November ihren Führerschein auf der A1 LPD Wien Raser auf der A1 Mit fast 200 km/h! Gleich drei Führerscheine sind weg Gleich drei Autofahrer wurden auf der A1 bei Amstetten mit massiv überhöhter Geschwindigkeit erwischt. Einer war zudem durch Drogen beeinträchtigt. Von Elena Lick 16.11.2026, 18:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit ordentlich Tempo waren am Sonntag, dem 15. November, gleich drei Autofahrer auf der Westautobahn (A1) unterwegs. Bei Geschwindigkeitskontrollen in St. Georgen am Ybbsfelde (Bezirk Amstetten) erwischte die Polizei drei Lenker, die deutlich schneller als die erlaubten 130 km/h fuhren.

Die Bilder des Tages i ?

Am Vormittag wurde eine 30-jährige Deutsche mit 189 km/h gemessen. Am Nachmittag raste eine 64-jährige Österreicherin mit 192 km/h durch den Messbereich. Kurz darauf ging den Beamten auch ein 21-jähriger Türke mit 183 km/h ins Netz.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Auch Drogen im Spiel

Alle drei Lenker konnten unmittelbar nach den Geschwindigkeitsüberschreitungen angehalten werden. Die Polizei nahm ihnen noch an Ort und Stelle vorläufig die Führerscheine ab.

Bei der Kontrolle des 21-Jährigen stellten die Beamten zudem eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel fest.

Alle drei werden bei der Bezirkshauptmannschaft Amstetten angezeigt.