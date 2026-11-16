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16 Kilo Cannabis in einem Koffer am Wiener Flughafen gefunden
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LPD NÖ
Koffer voller Drogen

16 Kilo Cannabis! Polizei schnappt Mann am Flughafen

Ein 23-Jähriger wollte mit 16 Kilo Cannabis im Koffer von Bangkok über Wien nach London reisen. Am Flughafen Schwechat flog er schließlich auf.
Von Elena Lick
16.11.2026, 17:11
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Ein verdächtiger Koffer sorgte am Flughafen Wien-Schwechat für einen großen Drogenfund! Bei Kontrollen des Transitgepäcks eines Fluges aus Bangkok (Thailand) entdeckten Ermittler am Samstag, dem 14. November insgesamt 16 Kilogramm Cannabis.

Das Suchtmittel war in 16 luftdicht verschweißten Paketen im Reisekoffer versteckt. Der Koffer war auf einen 23-jährigen Briten eingecheckt, der über Wien nach London weiterreisen wollte.

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Verdächtiger sitzt in Haft

Für den jungen Mann endete die Reise allerdings in Österreich. Er wurde von der Polizei vorläufig festgenommen. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der 23-Jährige zum Vorwurf des Suchtgifthandels nicht geständig.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde der Brite in die dortige Justizanstalt eingeliefert. Die 16 Kilogramm Cannabis wurden sichergestellt.

El , 16.11.2026, 17:11
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