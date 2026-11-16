i 16 Kilo Cannabis in einem Koffer am Wiener Flughafen gefunden LPD NÖ Koffer voller Drogen 16 Kilo Cannabis! Polizei schnappt Mann am Flughafen Ein 23-Jähriger wollte mit 16 Kilo Cannabis im Koffer von Bangkok über Wien nach London reisen. Am Flughafen Schwechat flog er schließlich auf. Von Elena Lick 16.11.2026, 17:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein verdächtiger Koffer sorgte am Flughafen Wien-Schwechat für einen großen Drogenfund! Bei Kontrollen des Transitgepäcks eines Fluges aus Bangkok (Thailand) entdeckten Ermittler am Samstag, dem 14. November insgesamt 16 Kilogramm Cannabis.

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Das Suchtmittel war in 16 luftdicht verschweißten Paketen im Reisekoffer versteckt. Der Koffer war auf einen 23-jährigen Briten eingecheckt, der über Wien nach London weiterreisen wollte.

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Verdächtiger sitzt in Haft

Für den jungen Mann endete die Reise allerdings in Österreich. Er wurde von der Polizei vorläufig festgenommen. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der 23-Jährige zum Vorwurf des Suchtgifthandels nicht geständig.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde der Brite in die dortige Justizanstalt eingeliefert. Die 16 Kilogramm Cannabis wurden sichergestellt.