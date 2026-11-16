16 Kilo Cannabis! Polizei schnappt Mann am Flughafen

Ein verdächtiger Koffer sorgte am Flughafen Wien-Schwechat für einen großen Drogenfund! Bei Kontrollen des Transitgepäcks eines Fluges aus Bangkok (Thailand) entdeckten Ermittler am Samstag, dem 14. November insgesamt 16 Kilogramm Cannabis.
Das Suchtmittel war in 16 luftdicht verschweißten Paketen im Reisekoffer versteckt. Der Koffer war auf einen 23-jährigen Briten eingecheckt, der über Wien nach London weiterreisen wollte.
Für den jungen Mann endete die Reise allerdings in Österreich. Er wurde von der Polizei vorläufig festgenommen. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der 23-Jährige zum Vorwurf des Suchtgifthandels nicht geständig.
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde der Brite in die dortige Justizanstalt eingeliefert. Die 16 Kilogramm Cannabis wurden sichergestellt.