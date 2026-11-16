i Markus Redl, Geschäftsführer von ecoplus Alpin, erklärt das neue Angebot in NÖ. Markus Frühmann, NLK Pfeiffer ("Heute"-Montage) Skifahren zum halben Preis Neues Ski-Abo: Um 7,99 Euro gibt es 50 Prozent Rabatt Niederösterreich startet mit einem neuen Ski-Abo in die Wintersaison. Für 7,99 Euro monatlich gibt es bei vier Bergbahnen 50 Prozent Rabatt. Von Erich Wessely 16.11.2026, 18:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Skifahren zum halben Preis – und das nicht nur im Winter: Niederösterreich startet mit einem neuen Abo-Modell für Bergbahnen in die Wintersaison 2026/27. Das sogenannte "Freunde der Berge"-Vorteilsabo kostet für Erwachsene 7,99 Euro im Monat, für Kinder 4,99 Euro. Dafür gibt es bei vier Bergbahnen 50 Prozent Rabatt auf die meisten Lifttickets.

Das neue Modell wurde von der ecoplus Alpin gemeinsam mit dem Technologiepartner Pricenow entwickelt. Es funktioniert ähnlich wie ein Streaming-Abo etwa bei Netflix: Kunden bezahlen einen monatlichen Fixbetrag und erhalten dafür vergünstigte Leistungen.

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Vier Skigebiete machen mit

Das Abo gilt bei den Annaberger Liften, den Hochkar Bergbahnen, den Ötscherliften Lackenhof und der Erlebnisalm Mönichkirchen. Der Rabatt gilt nicht nur für Tageskarten, sondern auch für Mehrtageskarten und ausgewählte Liftangebote im Sommer.

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Ski-Abo wie Netflix

Allerdings gibt es einen Haken: Das Abo ist für mindestens zwölf Monate abzuschließen. Erwachsene zahlen somit insgesamt 95,88 Euro, Kinder 59,88 Euro pro Jahr. Außerdem wird der Rabatt ausschließlich bei Onlinebuchungen gewährt und immer vom jeweils aktuellen Ticketpreis berechnet.

Bei einer Pressekonferenz im Mörwald Chefs Club in Wien präsentierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gemeinsam mit Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, und Markus Redl, Geschäftsführer von ecoplus Alpin, die Schwerpunkte der Saison. NLK Pfeiffer

Ab vier Skitagen kann sich das Abo rechnen

Ein Beispiel: Eine Tageskarte, die regulär 32,90 Euro kostet, ist mit dem neuen Abo bereits um 16,45 Euro erhältlich. Wer vier Tageskarten zu einem regulären Preis von jeweils knapp 50 Euro kauft, kann die jährlichen Abokosten bereits durch die Ersparnis ausgleichen.

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Markus Redl, Geschäftsführer von ecoplus Alpin, erklärt den Hintergrund: Viele Gäste würden nur ein- bis zweimal pro Winter zum Skifahren kommen. Mit dem neuen Modell wolle man sie zu weiteren Besuchen bewegen. "Man bezahlt also immer nur die Hälfte vom aktuellen Tagespreis und der Clou ist, dass das Abo auch im Sommer gilt", so Redl.

Rekord bei bisherigen Saisonkarten

Während das neue Vorteilsabo vor allem Gelegenheitsfahrer ansprechen soll, gibt es auch beim bestehenden NÖ Bergerlebnispass (Anm.: 429 Euro im frühen Vorverkauf, von 1. November bis 30. November 2026 jetzt 500 Euro im Vorverkauf) einen Rekord. Für die Wintersaison 2026/27 wurden bereits 16.401 Pässe ausgegeben. Das entspricht einem Plus von 18,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Bergerlebnispass gilt in insgesamt zehn Skigebieten.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) betonte bei der Präsentation in Wien, dass Wintersport für Familien leistbar bleiben müsse. "Niederösterreich bietet Winterurlaub direkt vor der Haustür – mit kurzen Wegen, gemeinsamen Erlebnissen zu leistbaren Preisen und einem vielfältigen Angebot weit über die Skipiste hinaus", erklärte sie.