i BLAGUSS "Bus zum Schnee" www.martinsteiger.at Mit dem Bus zum Schnee Einsteigen, zurücklehnen und ab auf die Piste Ohne Stau und Parkplatzsuche direkt in den Schnee: Der BLAGUSS "Bus zum Schnee" bringt dich diesen Winter von Wien auf den Semmering. Von Advertorial Heute 16.11.2026, 04:41 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Rucksack ist gepackt, die Skischuhe stehen bereit, und statt dich durch den Frühverkehr zu kämpfen, lehnst du dich einfach zurück. Draußen zieht die Stadt vorbei, dann die ersten verschneiten Hügel, und bevor du dich versiehst, stehst du am Hirschenkogel. Raus aus der Stadt, rein ins Wintervergnügen: Mit dem BLAGUSS "Bus zum Schnee" geht es bequem und stressfrei direkt ins Skigebiet Semmering Hirschenkogel.

Lust auf den Semmering? Im großen "Heute schickt dich auf die Piste" Gewinnspiel kannst du Skipässe für den Semmering-Hirschenkogel gewinnen.

Ein Wintertag ohne Anreisestress

Ob Skifahren, Snowboarden oder Rodeln: Ein Tag am Semmering mit Freunden oder der Familie fängt am schönsten ohne Parkplatzsuche an. Von 28. Dezember 2026 bis 28. März 2027 bringt dich BLAGUSS direkt von Wien Erdberg (U3) oder von der Raststation Guntramsdorf ins Skigebiet und am Abend wieder zurück. Du kommst ausgeruht an und fährst entspannt heim, während andere noch im Stau stehen.

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Die Tickets im Überblick Bus und Liftticket: Erwachsene 85 Euro

Jugendliche von 15 bis 17 Jahren 81 Euro

Kinder von 6 bis 14 Jahren 62 Euro

Nur Bus, hin und zurück: Erwachsene 45 Euro

Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre 37 Euro.

Unser Tipp: Mit dem Kombiticket inklusive Liftkarte sparst du dir das Anstellen an der Kassa und startest direkt ins Pistenvergnügen.

Noch mehr Winterspaß

Wer auf den Geschmack gekommen ist, kann mit dem BLAGUSS "Bus zum Schnee" auch die Skigebiete Stuhleck und Hochkar ansteuern. So wird jedes Winterwochenende zum kleinen Ausflug in die Berge.