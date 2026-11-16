i Axamer Lizum Innsbruck Tourismus / Manuel Kottersteger Eventberg bei Innsbruck In der Axamer Lizum wird jeder Skitag zum Erlebnis Olympiaabfahrten, Tiefschnee und Partys am Berg, nur 20 Minuten von Innsbruck entfernt wartet ein Berg, der nie stillsteht. Von Advertorial Heute 16.11.2026, 02:44 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer an einem klaren Wintermorgen aus Innsbruck Richtung Axams fährt, sieht schon nach wenigen Minuten, worauf er sich freuen darf. Die Gipfel glitzern in der Sonne, die Luft ist kalt und klar, und oben warten frisch präparierte Pisten. Nur 20 Minuten von der Tiroler Landeshauptstadt entfernt vereint die Axamer Lizum sportliche Vielfalt mit einzigartigen Bergerlebnissen.

Auf den Spuren der Olympiasieger

Die Lizum, wie die Einheimischen ihren Berg liebevoll nennen, hat Sportgeschichte geschrieben. Bei den Olympischen Winterspielen 1964 und 1976 wurde hier der Großteil der Skibewerbe ausgetragen. Heute kannst du selbst über die legendären Olympiaabfahrten schwingen und spüren, warum dieser Berg die besten Skifahrer der Welt begeistert hat. Über 40 Pistenkilometer bieten genug Abwechslung für einen ganzen Tag voller Schwünge.

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Freeride und Snowpark

Wer abseits der präparierten Pisten unterwegs sein will, kommt in der Axamer Lizum voll auf seine Kosten. Die abwechslungsreichen Freeride Möglichkeiten führen in die hochalpine Winterlandschaft, und im Golden Roofpark warten Jibs, Jumps und Rails auf alle, die gerne ein bisschen Action in ihren Skitag bringen.

Axamer Lizum, ein Paradis für Skibegeisterte Innsbruck Tourismus / Manuel Kottersteger

Ein Berg voller Events

Was die Axamer Lizum besonders macht, ist ihr Eventprogramm. Partys, Skirennen, Startup Conventions, Podcasts am Berg und internationale Freeridewettbewerbe sorgen dafür, dass hier immer etwas los ist. Als Eventberg bei Innsbruck setzt die Lizum das ganze Jahr über Akzente, und so wird aus einem Skitag schnell ein Erlebnis, von dem man noch lange erzählt.

Lust auf die Lizum? Im großen "Heute schickt dich auf die Piste" Gewinnspiel kannst du Skipässe für die Axamer Lizum gewinnen.

Gut zu wissen: Die Axamer Lizum ist Teil des SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck. Damit lässt sich der Skitag ganz einfach mit einem Ausflug in die Innsbrucker Altstadt verbinden.