i Top-Ski-Regionen warten "Heute" Top-Ski-Regionen warten Mit "Heute" jetzt Hunderte Ski-Pässe gewinnen Frischer Pulverschnee, Sonne im Gesicht und die erste Spur des Tages. Wir verlosen Skipässe für acht der schönsten Skiregionen Österreichs. Von Advertorial Heute 16.11.2026, 01:00 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Kennst du dieses Gefühl? Der Wecker klingelt früher als sonst, draußen ist es noch dunkel, und trotzdem bist du sofort hellwach. Die Ski liegen im Kofferraum, die Thermoskanne ist gefüllt, und irgendwo da oben wartet frisch präparierter Schnee. Genau für diese Tage gibt es jetzt unser großes Wintergewinnspiel: "Heute" schickt dich auf die Piste.

So funktioniert das Gewinnspiel

Wir verlosen Skipässe für acht Skiregionen quer durch Österreich, von den Tiroler Gipfeln bis zum Hausberg der Wienerinnen und Wiener. Du entscheidest selbst, wohin die Reise gehen soll. Wähle im Formular einfach dein Wunschskigebiet aus und erzähl uns in ein paar Sätzen, warum gerade du gewinnen sollst. Ob du seit Jahren der Erste am Lift bist, deiner Familie endlich das Skifahren zeigen willst oder einfach einen Tag Pause vom Alltag brauchst! Wir freuen uns auf deine Geschichte.

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Österreich und der Skisport, das gehört zusammen

Kaum ein Land ist so eng mit dem Skifahren verbunden wie Österreich. In der Alpennation stehen den Wintersportlern rund 2.500 Lifte zur Verfügung, dazu kommen mehr als 23.000 Hektar Pisten. Jeder sechste Skitag weltweit wird in Österreich verbracht. Hier stehen viele Kinder schon auf Skiern, bevor sie Rad fahren können, hier werden Olympiasieger geboren, und hier schmeckt der Kaiserschmarrn auf der Hütte nach einem perfekten Skitag einfach am besten.

Ob sportlich auf der Weltcupstrecke, gemütlich auf breiten Familienpisten oder unter Flutlicht nach Feierabend: Österreichs Skigebiete haben für jeden den passenden Hang. Acht davon stellen wir dir jetzt vor.

Axamer Lizum, der Eventberg

Nur 20 Minuten von Innsbruck entfernt wartet die Axamer Lizum mit über 40 Pistenkilometern, legendären Olympiaabfahrten und abwechslungsreichen Möglichkeiten zum Freeriden. Dazu kommt ein Eventprogramm mit Partys, Skirennen und internationalen Freeridewettbewerben, das den Berg das ganze Jahr über lebendig macht.

Skilauf Axamer Lizum Manuel Kottersteger 2025

Hauser Kaibling, der höchste Punkt der 4-Berge-Skischaukel Schladming

Auf 2.015 Metern liegt der Hauser Kaibling, der ideale Einstieg und höchste Punkt der 4-Berge-Skischaukel Schladming in der Region Schladming-Dachstein. Gemeinsam mit Planai, Hochwurzen und Reiteralm warten 123 Pistenkilometer und ein Panorama über das ganze Ennstal. Der Hauser Kaibling ist Teil von Ski amadé: 1 Skipass, 5 Regionen, bis zu 760 km Pisten und 270 Lifte.

Schladming-Dachstein, 4-Berge eine Region Hauser Kaibling

Hinterstoder, das Weltcupskigebiet in Oberösterreich

Im Süden Oberösterreichs schlägt das sportliche Herz der Region. Hinterstoder bietet 40 Pistenkilometer, die legendäre Hannes-Trinkl-Abfahrt und die Höss Totale, eine Abfahrt mit 7,4 Kilometern Länge und 1.400 Höhenmetern. Im Sunny Kids Park, dem größten Kinderskiland Oberösterreichs, starten die Kleinsten ihre Skikarriere.

Skiabenteuer zum Sonnenaufgang Markus Kohlmayr

Region Innsbruck, wo Berg und Stadt eins werden

Morgens auf die Piste, nachmittags durch die Altstadt bummeln: In der Region Innsbruck ist genau das möglich. Der SKI plus CITY Pass vereint zwölf Skigebiete mit 265 Pistenkilometern und 108 Bahnen und Liften, dazu kommen Kultur und Sightseeing in der Tiroler Landeshauptstadt.

Familien-Skifahren Kühtai Innsbruck Region

Kitzbühel, wo der Winter zu Hause ist

Die Streif kennt die ganze Welt, doch KitzSki kann noch viel mehr. In der Saison 2026/27 warten 233 Abfahrtskilometer und 58 Seilbahnen und Lifte zwischen Kitzbühel, Kirchberg, Jochberg und Pass Thurn. Als erstes Skigebiet ohne Gletscher bietet KitzSki sogar eine offizielle Schneegarantie.

Winter in Kitzbühel Helmut Lackner

Semmering, Skivergnügen vor den Toren Wiens

Nur eine Zugstunde von Wien entfernt erhebt sich der Hirschenkogel über den historischen Semmeringpass. Auf rund 14 Pistenkilometern geht es tagsüber und abends unter Flutlicht ins Tal, denn 13 Kilometer davon sind beleuchtet. Dazu kommt eine drei Kilometer lange, beleuchtete Rodelbahn. Noch entspannter wird der Ausflug mit dem BLAGUSS "Bus zum Schnee". Von 28. Dezember bis 28. März bringt er dich direkt von Wien Erdberg oder der Raststation Guntramsdorf ins Skigebiet und wieder zurück, ganz ohne Stau und Parkplatzsuche.

Skivergnügen vor den Toren Wiens Semmering-Hirschenkogel Bergbahnen GmbH

Snow Space Salzburg, zwölf Gipfel und ein Skitag ohne Ende

Flachau, Wagrain und St. Johann/Alpendorf bilden gemeinsam Snow Space Salzburg, mitten in Ski amadé. 210 Pistenkilometer über 12 Gipfel und 5 Täler warten auf dich. Wer alle Gipfel an einem Tag schafft, holt sich die Black Trophy der 12 PEAKS Trophy. Ganz neu ist die moderne Grafenbergbahn in Wagrain, und gleich nebenan wird der Familienskiberg Monte Popolo in Eben mit einer neuen Gondelbahn zum Geheimtipp für Familien.

Pistenansicht Snow Space Salzburg/C.Schartner

Stuhleck, das größte Skigebiet im Osten Österreichs

In Spital am Semmering erhebt sich das Stuhleck, das größte Skigebiet im Osten Österreichs. Auf 26 Pistenkilometern zwischen 782 und 1.774 Metern Seehöhe warten Abfahrten mit über fünf Kilometern am Stück, zwei Snowparks und eine fünf Kilometer lange Familienrodelbahn. Ein echtes Unikat ist das Yoonern, das Skibobabenteuer, das es so nur am Stuhleck gibt.

Skigebiet Stuhleck Hochsteiermark | Tom Lamm

Welcher Berg ruft dich? Wähle im Formular unten dein Wunschskigebiet aus und verrate uns, warum gerade du auf die Piste gehörst. Je persönlicher deine Geschichte, desto besser.

Einfach im Formular unten mitmachen, und mit etwas Glück stehst du schon bald ganz oben am Gipfel und ziehst deine erste Spur in den Schnee.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis zum 30.11.2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barablöse und Rechtsweg sind ausgeschlossen.