i Intensive Haarpflege trifft sanftes Styling: "Heute" verlost 3 RAUSCH-Sets mit Amaranth-Pflegeprodukten und der neuen Haarbürste Flex. Rausch, KI-Hintergrund Beauty Gewinnspiel Haarpflege trifft Styling: RAUSCH Repair-Sets gewinnen! Geschmeidiges Haar und weniger Frizz: "Heute" verlost 3 Pflegesets der Repair-Linie mit Amaranth von RAUSCH inklusive der neuen Haarbürste Flex. Von Johanna Gmainer 15.11.2026, 08:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Ob häufiges Föhnen, Styling oder äußere Einflüsse, unsere Haare werden im Alltag ganz schön beansprucht. Die Repair-Linie mit Amaranth von RAUSCH soll strapaziertes Haar stärken, pflegen und ihm neuen Glanz verleihen. Gemeinsam mit der neuen Haarbürste Flex wird die tägliche Haarpflege zum Rundum-Programm.

Intensive Pflege in nur 60 Sekunden

Die Repair-Express-Kur mit Amaranth versorgt beanspruchtes Haar in nur 60 Sekunden mit intensiver Pflege. Pflanzliches Keratin aus Soja und Reis sowie Amaranth- und Kamillenextrakte sollen die Haarstruktur stärken, Haarbruch reduzieren und für mehr Geschmeidigkeit sorgen.

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Das Repair-Ritual mit Amaranth – Ganzheitliche Pflege

Die Repair-Express-Kur ist Teil der umfassenden Repair-Linie mit Amaranth von RAUSCH, die traditionelles Kräuterwissen mit moderner Wissenschaft verbindet.

Shampoo – Stärken & Glanz verleihen

Das Repair-Shampoo mit Kamille und Amaranth stärkt die geschädigte Haarstruktur, schenkt neuen Glanz und kann das Haar bereits nach der ersten Anwendung um bis zu 45 % reparieren.

Conditioner – Struktur & Schutz

Der Repair-Conditioner mit Amaranth restrukturiert das Haar von innen, verbessert die Kämmbarkeit und sorgt für langanhaltenden Oberflächenschutz.

Serum – Intensiv kräftigen

Das Repair-Serum mit Amaranth pflegt tiefenwirksam, schützt vor Haarbruch und Spliss und verleiht dem Haar bis zu zweimal mehr Glanz.

Cream – Schutz & Geschmeidigkeit

Die Repair-Cream mit Amaranth (Leave-In) schützt das Haar vor statischer Aufladung und Frizz, pflegt die Haarspitzen und beugt Spliss vor. Bereits nach der ersten Anwendung wird Spliss um durchschnittlich 37 % reduziert.

Sanft entwirren mit der neuen Haarbürste Flex

Für das passende Styling sorgt die neue Haarbürste Flex von RAUSCH. Ihr flexibler Bürstenkopf passt sich der Kopfform an, während weiche Nylon-Pins das Haar sanft entwirren. Vegane Borsten helfen dabei, Frizz zu reduzieren und die Haaroberfläche zu glätten.

Dank spezieller Öffnungen im Bürstenkopf kann die Luft beim Föhnen besser zirkulieren, wodurch sich die Trockenzeit verkürzen soll.

Jetzt mitmachen und gewinnen!

"Heute" verlost 3 RAUSCH-Sets der Repair-Linie mit Amaranth inklusive der neuen Haarbürste Flex. Wer seinem Haar eine Extraportion Pflege gönnen möchte, hat jetzt die Chance auf eines der drei Sets. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und mit etwas Glück gewinnen!

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Donnerstag, 26.11., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.