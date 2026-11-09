i Auch dieses Jahr erwartet Flachau wieder Tausende Ski- und Musikbegeisterte zum Saisonstart Flachau Tourismus Festival im Schnee Flachau feiert den Winterstart mit Beats & Pulverschnee Zwei Tage Musik, Skivergnügen und Festivalstimmung mitten in den Bergen. Am 4. und 5. Dezember wird Flachau zur größten Winterparty der Saison. Von Advertorial Heute 09.11.2026, 16:51 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Die ersten Schwünge der Saison, die Sonne über den verschneiten Gipfeln und dazu Musik, die direkt in die Beine geht.

So startet der Winter in Flachau: Am 4. und 5. Dezember 2026 verwandelt sich der Ort im Salzburger Land in einen Treffpunkt für Musikfans und Wintersportbegeisterte. Das SNOW FESTIVAL Flachau verbindet hochkarätige Live Acts, elektronische Musik und Skivergnügen zu einem Winteropening, das man so schnell nicht vergisst.

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Zwei Tage, zwei Welten

Das Motto lautet "One Destination. Two Days. All Ages.", und genau so vielfältig ist das Programm. Am Freitag wird auf der Mainstage mitgesungen: Boney M. Xperience, Münchener Freiheit, Lou Bega und Loona bringen die Hits, die jeder kennt und keiner mehr aus dem Kopf bekommt. Am Samstag übernehmen die Beats. Mit BUNT. als Headliner sowie Glockenbach, Toby Romeo und weiteren Acts wird Flachau zur Bühne für elektronische Musik.

Festival mitten auf der Piste

Auch tagsüber kommt keine Langeweile auf. Am Samstag bringen fünf Mountain Stages die Festivalstimmung direkt ins Skigebiet, Musik zwischen zwei Abfahrten inklusive. In der Expo Area kannst du die neuesten Ski gleich selbst testen. So wird das Winteropening zum Erlebnis auf und abseits der Piste.

Hier kommen Ski und Musikbegeisterte ganz auf ihre Kosten Flachau Tourismus / Christoph Huber

Wintervielfalt in Flachau

Drei abwechslungsreiche Skigebiete, moderne Liftanlagen und kurze Wege machen Flachau zum idealen Ziel für einen gelungenen Winterurlaub. Wer zwischendurch eine Pause von den Ski braucht, findet Rodelbahnen, Winterwanderwege und viele weitere Aktivitäten.

Und das nächste Highlight wartet schon: Am 4. und 5. Jänner 2027 ist Flachau wieder Schauplatz des Audi FIS Skiweltcups, mit einem Riesenslalom bei Nacht und dem traditionellen Nachtslalom der Damen.

Wir verlosen 10 x 2 Festivaltickets für beide Tage des SNOW FESTIVAL Flachau.

Einfach im Formular unten mitmachen, und mit etwas Glück feierst du mit deiner Begleitung am 4. und 5. Dezember den Winterauftakt in Flachau live und hautnah.

Alle Infos zum Festival gibt es unter flachau.com.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis zum 16.11.2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barablöse und Rechtsweg sind ausgeschlossen.