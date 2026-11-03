"Street Fighter" im Kino: Jetzt coole Goodies gewinnen!

Fäuste fliegen, alte Rivalitäten brechen auf und legendäre Kämpfer kehren zurück: Seit 15. Oktober 2026 ist "Street Fighter" in den österreichischen Kinos zu sehen. Die Verfilmung des beliebten Videospiels bringt jede Menge Action und bekannte Charaktere auf die große Leinwand.
Wir schreiben das Jahr 1993: Die einstigen Freunde Ryu (Andrew Koji) und Ken Masters (Noah Centineo) haben sich voneinander entfremdet. Doch als die geheimnisvolle Chun-Li (Callina Liang) sie für das nächste World Warrior Tournament rekrutiert, müssen sie sich erneut gemeinsam dem Kampf stellen.
Was zunächst wie ein brutales Turnier aussieht, entpuppt sich als tödliche Verschwörung. Die beiden Kämpfer müssen sich nicht nur mächtigen Gegnern, sondern auch den Dämonen ihrer Vergangenheit stellen.
Unter der Regie von Kitao Sakurai erwachen die legendären Videospielhelden zum Leben. Mit dabei sind unter anderem Jason Momoa als Blanka und David Dastmalchian als M. Bison.
Passend zum Kinofilm "Street Fighter" verlost "Heute" 4 Hoodies und 4 Tücher.
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Das Gewinnspiel ist aktiv bis Dienstag, 10.11., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.