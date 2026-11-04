i Weihnachtsmarkt Der Garten im Prater Guardians of Social Media (KI-generiert) Schlemmen so viel du magst Der Advent im Prater schmeckt nach mehr Zimtduft, Glühwein und ein Weihnachtsbuffet ohne Ende. Mit etwas Glück gehört dir und deinen drei Liebsten ein Abend im verzauberten Garten im Prater. Von Advertorial Heute 04.11.2026, 10:44 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Es duftet nach Zimt und Punsch, irgendwo knistert ein Feuer, und auf dem Tisch wartet schon der nächste Gang. So fühlt sich Weihnachten an, wenn man sich einfach zurücklehnen darf. Vom 19. November bis 20. Dezember 2026 lädt der All You Can Eat Weihnachtsmarkt in den Garten im Prater, mitten in die Wiener Hauptallee, und macht aus der Adventzeit ein Fest für alle Sinne.

Du buchst dein Zeitfenster, zahlst einmal, und dann gehört der Abend dir. Kein Anstellen, kein Zücken der Geldbörse bei jeder Station, kein Kopfrechnen beim Punschstand. Alle Speisen und Getränke aus dem Angebot sind in deinem Ticket enthalten, du genießt, probierst und kommst wieder, so oft du magst.

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Du kannst nicht warten? Dann sichere dir dein Ticket gleich hier und such dir dein Zeitfenster aus, bevor die Lieblingstermine weg sind.

Auf dem Speiseplan stehen die Weihnachtstrends aus aller Welt, die gerade die Foodszene begeistern, kombiniert mit Wiener Klassikern, die einfach zum Advent gehören. Dazu fließen Punsch und Glühwein ganz ohne Limit, am besten mit kalten Fingern um die warme Tasse. Das komplette Menü verrät der Veranstalter in den kommenden Wochen, aber eines ist sicher: Hungrig geht hier niemand heim.

Zum Genuss gehört auch die Stimmung. Jeden Abend gibt es Musik, an den Feuertonnen wärmt man sich die Hände, und winterliche Spiele sorgen für Bewegung und gute Laune. Schön dekorierte Fotospots halten die schönsten Momente fest. Das Ganze funktioniert für Erwachsene genauso wie für Kinder, ob beim Date, im Freundeskreis oder mit der Familie.

Der schönste Adventabend wartet im Garten im Prater, mit Punsch, Musik und Weihnachtsgenuss zum Nachschenken, und du kannst ihn mit drei Liebsten gewinnen. IMAGO/wolterfoto

Wir verlosen 10 Gruppentickets für jeweils 4 Personen.

Einfach im Formular unten mitmachen, und mit etwas Glück genießt du mit deinen drei Liebsten einen Abend voller Weihnachtsgenuss im Garten im Prater.

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Das Gewinnspiel ist aktiv bis zum 11.11.2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barablöse und Rechtsweg sind ausgeschlossen.