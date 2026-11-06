i Am 21. November in der Event Arena Vösendorf © Maximilian Röder | www.maxroeder.com Zehn Jahre Nachtschicht 2x2 Tickets für das Nachtschicht Revival Am 21. November feiert das Nachtschicht Revival seinen zehnten Geburtstag, mit den Italobrothers live und den DJ Helden von damals. Von Advertorial Heute 06.11.2026, 09:04 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Manche Nächte vergisst man nie. Die ersten Takte eines Songs reichen, und plötzlich sind sie wieder da, die durchtanzten Nächte, die alten Freundschaften und die gemeinsame Zeit in der Nachtschicht. Am Samstag, dem 21. November, wird dieses Gefühl in der Pyramide Vösendorf wieder lebendig, beim großen Nachtschicht Revival XXL.

Italobrothers live zum Jubiläum

Zehn Jahre voller Musik, Erinnerungen und gemeinsamer Partynächte gehören ordentlich gefeiert. Zum Jubiläum stehen die Italobrothers live auf der Bühne und machen die Pyramide gemeinsam mit den DJ Helden von damals zur großen Zeitmaschine.

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Zurück in die 2000er

DJ Selecta, DJ Atomik, DJ MNS, DJ Dakota, DJ Sorbas und MC Lipm bringen das Nachtschicht Gefühl zurück. Auf dem Programm stehen die großen Hits der 90er und 2000er, und natürlich der Original Nachtschicht Opener, bei dem sofort die Erinnerungen an unvergessliche Nächte aufpoppen. Auf einem zweiten Floor sorgt DJ Jürgen mit Après Ski und Partyhits für zusätzliche Feierlaune. Also: die alte Runde zusammentrommeln und feiern wie in alten Zeiten!

Es wird gefeiert wie "damals" © Maximilian Röder | www.maxroeder.com

Wir verlosen 2 x 2 Tickets für das Nachtschicht Revival XXL am 21. November in der Pyramide Vösendorf.

Einfach im Formular unten mitmachen, und mit etwas Glück feierst du gemeinsam mit deiner Begleitung zehn Jahre Nachtschicht.

Du willst dir deine Tickets lieber gleich sichern? Mit dem Code HEUTE10 sparst du zehn Prozent auf die Tickets. Einfach beim Ticketkauf HEUTE10 eingeben und die Vorfreude kann beginnen.

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Los geht es am 21. November 2026 ab 20 Uhr in der Pyramide Vösendorf. Einlass ist ab 18 Jahren mit gültigem Lichtbildausweis. Tickets und Tischreservierungen gibt es unter nachtschichtrevival.at.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis zum 15.11.2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barablöse und Rechtsweg sind ausgeschlossen.