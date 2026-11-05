i SIMPLY US: Die neuen Düfte von s.Oliver für Sie und Ihn! s.Oliver, KI-Hintergrund Gewinnspiel SIMPLY US: Duftduo von s.Oliver gewinnen! Diese Düfte stehen für Zusammenhalt und Nähe: "Heute" verlost 3x die SIMPLY US-Flakons von s.Oliver für Damen und Herren. Von Johanna Gmainer 05.11.2026, 09:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Düfte, die verbinden

Familie, gemeinsame Erinnerungen und die kleinen Momente, die bleiben: Genau davon ist das neue Duftduo s.Oliver SIMPLY US inspiriert. Die beiden Düfte für Sie und Ihn sollen unterschiedliche Persönlichkeiten widerspiegeln und gleichzeitig das Gefühl von Zusammengehörigkeit einfangen.

Fruchtig-floral für Sie

Der Damenduft SIMPLY US WOMEN startet fruchtig-würzig mit rosa Pfeffer, Brombeere und Grapefruit. Im Herzen treffen Schwertlilie, Pfingstrose und Jasmin aufeinander. Amber, Moos, Patschuli und Moschus sorgen schließlich für einen warmen Abschluss.

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SIMPLY US WOMEN präsentiert sich fruchtig, floral und mit warmer Basis. s.Oliver

Würzig und markant für Ihn

SIMPLY US MEN setzt hingegen auf Kardamom sowie rosa und schwarzen Pfeffer. Geranium, Lavendel und Orange bilden die Herznote, während Amber, Patschuli, Sandel- und Zedernholz dem Duft einen warmen, holzigen Charakter verleihen.

SIMPLY US MEN verbindet einen würzigen Auftakt mit einer warmen, holzigen Basis. s.Oliver

Auch optisch bilden die beiden Flakons ein Duo: Die Damenversion präsentiert sich in Pink mit goldener Verschlusskappe, während der Herrenduft mit kräftigem Blau und silbernen Akzenten auftritt.

Die Duftserie ist seit Mitte August 2026 im Handel erhältlich.

Jetzt Duftduo gewinnen!

Wir verlosen 3x s.Oliver SIMPLY US WOMEN sowie 3x s.Oliver SIMPLY US MEN. Du möchtest einen davon gewinnen? Dann einfach am Gewinnspiel teilnehmen und mit etwas Glück zieht SIMPLY US schon bald bei dir ein!

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Mittwoch, 18.11., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.