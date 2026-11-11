i Jetzt mitspielen und eines von zwei exkusiven Single Bells Paketen gewinnen - unter anderem für eine Weihnachtsberatung mit Kristina Sprenger und Gregor Seberg am 28. November im Westfield Donau Zentrum. Foto: Westfield Donau Zentrum Inkl. Shopping-Gutschein Mitspielen & Single Bells Gewinnspielpakete gewinnen! Mit Single Bells und dem Westfield Donau Zentrum durch den Weihnachtswahnsinn: Wer mitspielt, kann sich bald auf exklusive Gewinne freuen! Von Irma Basagic 11.11.2026, 12:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Die Schwiegermutter weiß alles besser, die Geschenke fehlen und der Familienfrieden hängt am seidenen Faden? Wie schnell die besinnlichste Zeit des Jahres zum Familienchaos werden kann, zeigt die österreichische Kultkomödie "Single Bells" seit Jahren auf herrlich humorvolle Weise.

Jetzt kommt der Kultfilm mit Verena Scheitz, Kristina Sprenger, Inge Maux, Julia Jelinek und Gregor Seberg auf die Bühne des GLOBE WIEN.

Beim "Heute"-Gewinnspiel kannst du auch eine Westfield Gutscheinkarte im Wert von 50 Euro für eine Shoppingtour im Westfield Donau Zentrum gewinnen! Foto: Westfield Donau Zentrum (KI-generiert)

Weihnachtsberatung der humorvollen Art

Passend dazu lädt das Westfield Donau Zentrum am 28. November 2026 zur humorvollen Weihnachtsberatung mit den Schauspieler:innen Kristina Sprenger und Gregor Seberg ein. Mit jeder Menge Schmäh und den passenden Überlebenstipps nehmen die beiden den ganz normalen Weihnachtswahnsinn aufs Korn.

Single Bells Weihnachtsberatung Wann: Samstag, 28. November 2026, 11 Uhr

Samstag, 28. November 2026, 11 Uhr Wo : Westfield Donau Zentrum, Wagramer Straße 94, 1220 Wien

: Westfield Donau Zentrum, Wagramer Straße 94, 1220 Wien Mit: Kristina Sprenger und Gregor Seberg

Mit dem "Weihnachten ohne Nervenzusammenbruch"-Guide für das Westfield Donau Zentrum kommst du besser durch die oftmals stressige Weihnachtszeit. Foto: Westfield Donau Zentrum

Zwei exklusive Single Bells Gewinnspielpakete zu gewinnen

Und damit auch die Vorfreude auf Weihnachten nicht zu kurz kommt, gibt es ein besonderes Gewinnspiel.

Wir verlosen zwei exklusive Single Bells Gewinnspielpakete mit jeweils: 2 Tickets für "Single Bells – Der Kultfilm auf der Bühne" im GLOBE WIEN am 19. Dezember 2026, 14:30 Uhr

für "Single Bells – Der Kultfilm auf der Bühne" im am 1 Westfield Gutscheinkarte im Wert von 50 Euro für eine Shoppingtour im Westfield Donau Zentrum

im Wert von 50 Euro für eine Shoppingtour im Westfield Donau Zentrum 1 Exemplar des "Weihnachten ohne Nervenzusammenbruch"-Guides, in dem die Single Bells Schauspieler:innen die Leser:innen mit herrlich ehrlichen und manchmal ziemlich bösen Antworten durch die Feiertage begleiten

Ob Last-Minute-Geschenke, schwierige Verwandtschaft oder der alljährliche Streit um die Weihnachtstradition: Mit diesem Paket ist zumindest für die richtige Portion Humor gesorgt. Und vielleicht wird es heuer ja tatsächlich ein besinnliches Weihnachtsfest. Wenn nicht, gibt es immerhin etwas zu lachen!

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Montag, 23. November 2026, 09:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.