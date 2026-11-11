Mitspielen & Single Bells Gewinnspielpakete gewinnen!

Die Schwiegermutter weiß alles besser, die Geschenke fehlen und der Familienfrieden hängt am seidenen Faden? Wie schnell die besinnlichste Zeit des Jahres zum Familienchaos werden kann, zeigt die österreichische Kultkomödie "Single Bells" seit Jahren auf herrlich humorvolle Weise.
Jetzt kommt der Kultfilm mit Verena Scheitz, Kristina Sprenger, Inge Maux, Julia Jelinek und Gregor Seberg auf die Bühne des GLOBE WIEN.
Passend dazu lädt das Westfield Donau Zentrum am 28. November 2026 zur humorvollen Weihnachtsberatung mit den Schauspieler:innen Kristina Sprenger und Gregor Seberg ein. Mit jeder Menge Schmäh und den passenden Überlebenstipps nehmen die beiden den ganz normalen Weihnachtswahnsinn aufs Korn.
Und damit auch die Vorfreude auf Weihnachten nicht zu kurz kommt, gibt es ein besonderes Gewinnspiel.
Ob Last-Minute-Geschenke, schwierige Verwandtschaft oder der alljährliche Streit um die Weihnachtstradition: Mit diesem Paket ist zumindest für die richtige Portion Humor gesorgt. Und vielleicht wird es heuer ja tatsächlich ein besinnliches Weihnachtsfest. Wenn nicht, gibt es immerhin etwas zu lachen!
Das Gewinnspiel ist aktiv bis Montag, 23. November 2026, 09:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.