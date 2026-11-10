i Die TABAC ORIGINAL BLACK EDITION vereint Eau de Toilette, Aftershave und Deodorant. "Heute" verlost 3x die komplette Duftlinie. Tabac Original, KI-Hintergrund Gewinnspiel Ein Klassiker in Schwarz: Jetzt Duftlinie gewinnen! Frische Zitrusnoten treffen auf würzige und holzige Akzente: "Heute" verlost 3x die Herren-Linie TABAC ORIGINAL BLACK EDITION. Von Johanna Gmainer 10.11.2026, 09:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Ein Klassiker zeigt sich von seiner modernen Seite: TABAC erweitert seine ORIGINAL BLACK EDITION um ein neues Eau de Toilette und ein passendes Deodorant. Gemeinsam mit dem Aftershave bildet das Trio eine Duftlinie, die frische Zitrusnoten mit würzigen und warmen Holzakkorden kombiniert. "Heute" verlost drei Sets der BLACK EDITION.

Frische trifft auf würzige Holznoten

Den Auftakt bilden spritzige Zitrusnoten, schwarzer Pfeffer und frische Zedernspitzen. Im Herzen entfalten sich Lavendel, Clearwood und Olibanum, während Amber, Zedern- und Sandelholz für einen warmen, markanten Abschluss sorgen.

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Auch optisch setzt die BLACK EDITION auf einen modernen Look: Der klassische TABAC-Flakon präsentiert sich in elegantem Schwarz mit roten Akzenten. Die Duftlinie ist bei Müller sowie im TABAC-Onlineshop erhältlich.

Jetzt 3x die Duftlinie gewinnen!

Du möchtest den Duftklassiker in seiner neuen Variante kennenlernen oder jemandem eine Freude machen? "Heute" verlost 3x die komplette TABAC ORIGINAL BLACK EDITION, bestehend aus Eau de Toilette, Aftershave-Lotion und Deodorant.

Fülle einfach das untenstehende Formular aus und sichere dir mit etwas Glück eines der drei Duftsets.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Montag, 23.11., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.