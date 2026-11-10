Ein Klassiker in Schwarz: Jetzt Duftlinie gewinnen!

Ein Klassiker zeigt sich von seiner modernen Seite: TABAC erweitert seine ORIGINAL BLACK EDITION um ein neues Eau de Toilette und ein passendes Deodorant. Gemeinsam mit dem Aftershave bildet das Trio eine Duftlinie, die frische Zitrusnoten mit würzigen und warmen Holzakkorden kombiniert. "Heute" verlost drei Sets der BLACK EDITION.
Den Auftakt bilden spritzige Zitrusnoten, schwarzer Pfeffer und frische Zedernspitzen. Im Herzen entfalten sich Lavendel, Clearwood und Olibanum, während Amber, Zedern- und Sandelholz für einen warmen, markanten Abschluss sorgen.
Auch optisch setzt die BLACK EDITION auf einen modernen Look: Der klassische TABAC-Flakon präsentiert sich in elegantem Schwarz mit roten Akzenten. Die Duftlinie ist bei Müller sowie im TABAC-Onlineshop erhältlich.
Du möchtest den Duftklassiker in seiner neuen Variante kennenlernen oder jemandem eine Freude machen? "Heute" verlost 3x die komplette TABAC ORIGINAL BLACK EDITION, bestehend aus Eau de Toilette, Aftershave-Lotion und Deodorant.
Fülle einfach das untenstehende Formular aus und sichere dir mit etwas Glück eines der drei Duftsets.
Das Gewinnspiel ist aktiv bis Montag, 23.11., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.