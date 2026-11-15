i Joshua Sturm GEPA pictures Zwischenrang 3 in Levi ÖSV-Sensation zeigt auf: "Bin der bessere Skifahrer" Joshua Sturm überrascht in Levi mit Startnummer 27 und rast im ersten Durchgang auf Rang 3. Der ÖSV-Mann erklärt sein "Halbzeit-Podium". Von Sport Heute 15.11.2026, 10:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ohne die großen ÖSV-Stars Manuel Feller (angeschlagen) und Marco Schwarz (strich Slalom aus seinem Programm) zeichnete sich am Sonntag im finnischen Levi bereits ein Ski-Debakel ab. Kein Österreicher in den Top 10, der Abstand zur Spitze riesig – dann kam mit Startnummer 27 ein Überraschungsmann.

Ski-Höhepunkte der Herren (25/26) i ?

Joshua Sturm raste trotz seiner hohen Nummer auf den dritten Zwischenrang. Nur Slalom-Dominator Lucas Pinheiro Braathen (-0,84 Sekunden) und Clement Noel (-0,19) waren noch schneller. Der 25-jährige Tiroler liegt zur Halbzeit auf Stockerlkurs!

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Sturm gab sich auch im Ziel angriffig, erklärte seine Top-Fahrt mit jeder Menge Selbstbewusstsein: "Ich denke: Die Piste ist gewaltig. Da war noch alles drin. Ich habe gleich gemerkt, dass das Material wieder passt. Der Lauf ist mir dann ganz gut gelungen. Ich bin definitiv der bessere Skifahrer, als ich letztes Jahr gewesen bin."

Der Pitztaler ging ins Detail, sprach auch von einer mentalen Veränderung: "Mittlerweile habe ich einen klareren Kopf. Ich kann auf die Sachen schauen, die wirklich wichtig sind. Darauf werde ich mich im Zweiten wieder konzentrieren."

Für einen tatsächlichen Stockerlplatz wird Sturm in der Entscheidung (ab 13 Uhr) allerdings kräftig kämpfen müssen. Mit nur einer Hundertstelsekunde Rückstand sitzt ihm der norwegische Star Atle Lie McGrath im Nacken.