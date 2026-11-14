i Valentina Rings-Wanner lieferte in Levi ab. "screenshot/ORF" Erste Weltcup-Punkte ÖSV-Juwel in Levi emotional: "Mama und Papa" ÖSV-Juwel Valentina Rings-Wanner raste in Levi von Startplatz 70 zu ihren ersten Weltcup-Punkten. Im ORF-Interview wurde sie dann emotional. Von Sport Heute 14.11.2026, 14:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Valentina Rings-Wanner wird der erste Slalom der Saison zu einem ganz besonderen Rennen. Mit Startnummer 70 ins Rennen gegangen, fuhr das ÖSV-Talent im finnischen Levi sensationell auf Rang 23 und holte damit die ersten Weltcup-Punkte ihrer Karriere.

Nach der Zieleinfahrt war es aber nicht nur ihre sportliche Leistung, die bei der Tirolerin für große Gefühle sorgte. Im anschließenden ORF-Interview wurde die Tirolerin emotional, als sie über die Unterstützung ihrer Eltern sprach.

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"Mama und Papa, liebe Grüße"

"Mama und Papa sind die absolut Wichtigsten in meinem Team. Die helfen seit Jahren und sind meine Wegbegleiter. Da werde ich schon emotional, wenn ich daran denke. Was sie alles für mich machen“, erzählte das ÖSV-Talent sichtlich gerührt im ORF.

Dabei verriet Rings-Wanner auch, wie sehr ihre Familie bei ihren Rennen mitfiebert. Besonders ihr Vater dürfte während des Slaloms im hohen Norden einige nervenaufreibende Minuten erlebt haben. "Der Papa war ganz gestresst, dass ich es ja runter bringe", erzählte die Tirolerin mit einem Lächeln.

Anschließend richtete sie sich direkt an ihre Eltern: "Ich kann nur sagen, Mama und Papa, liebe Grüße. Ich bin jetzt da, und ich hoffe, ihr kommt das nächste Mal wieder mit, und dann werden es auch mehr Punkte, hoffentlich."

"Ein Kampf im Kopf"

Grund zur Freude hat Rings-Wanner jedenfalls genug. Mit der hohen Startnummer 70 gelang ihr bereits im ersten Durchgang eine Überraschung. Als 29. qualifizierte sie sich für das Finale der besten 30 Läuferinnen.

Im zweiten Lauf legte die 21-Jährige noch einmal nach, machte sechs Plätze gut und beendete den Slalom auf Rang 23. Damit sammelt sie erstmals Punkte im Weltcup. Ganz zufrieden ist Rings-Wanner mit ihrer Leistung allerdings noch nicht. Vor allem die Nervosität habe ihr während des Rennens zu schaffen gemacht.

"Also, ich hab vorher erklärt, dass es ein Kampf werden wird, im Kopf. Der war da. Ich hab es leider nicht ganz geschafft, ihn zu bewältigen, aber ich bin mega happy. Es sind Punkte", erklärte sie. Die Tirolerin ist überzeugt, dass sogar noch mehr möglich gewesen wäre. "Natürlich wäre die Leistung vielleicht ein bisschen besser gewesen, wenn ich ganz cool geblieben wäre."