i Katharina Truppe über ihren Steher: "Beschissen" "screenshot" Weltcup in Levi Truppe schimpft nach Slalom-Patzer: "Beschissen" Katharina Truppe hat in Levi einen bösen Steher, vergibt eine bessere Ausgangsposition. Im ORF-Interview hält die Österreicherin nicht zurück. Von Sport Heute 14.11.2026, 11:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Katharina Truppe nimmt sich nach dem ersten Durchgang des Weltcup-Slaloms in Levi kein Blatt vor den Mund. Die Kärntnerin ist mit ihrer Fahrt grundsätzlich zufrieden, ein Patzer im flachen Streckenabschnitt kostet sie allerdings wertvolle Zeit.

Ausgerechnet im flachen Startstück, wo sich Fehler besonders schwer ausgleichen lassen, rutscht die 30-Jährige auf dem Innenski weg. Truppe verliert ihren Schwung, steht beinahe und muss sich erst wieder in den Rhythmus zurückkämpfen.

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"Ich habe den Fehler an der beschissensten Stelle gemacht", analysiert das ÖSV-Ass ehrlich im "ORF". "Ich hätte während dem Fahren schon mit mir selber schreien können", gesteht sie anschließend. Danach habe sie versucht, noch zu retten, was möglich war.

Truppe will im zweiten Lauf angreifen

Trotz des Missgeschicks ist für die ÖSV-Läuferin noch einiges möglich. Mit einem Rückstand von 1,05 Sekunden auf die führende Deutsche Emma Aicher bleibt Truppe in Schlagdistanz zu den Podestplätzen.

Nur 17 Hundertstelsekunden fehlen ihr auf die drittplatzierte Kroatin Zrinka Ljutic. Truppe selbst spricht nach dem ersten Durchgang von Rang vier und sieht ihre Ausgangslage positiv. "Sagen wir so: Es ist eine Angriffsposition", erklärt die Kärntnerin.

"Ich wollte die freche Linie machen"

Vor allem ihre Geschwindigkeit stimmt Truppe zuversichtlich. "Der Grundspeed passt", stellt sie klar. Für den zweiten Durchgang weiß sie allerdings, worauf sie besonders achten muss. "Es passt einmal, was ich da tue. Die Wellen muss ich noch besser anschauen", erklärt die 30-Jährige.

Beim Versuch, möglichst viel Zeit herauszuholen, sei sie etwas zu viel Risiko eingegangen. "Ich wollte die freche Linie machen und riskieren."