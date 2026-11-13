i Melanie Meillard fällt aus. GEPA pictures Das Knie macht Probleme Verletzungs-Schock! Ski-Star muss für Levi absagen Slalom-Spezialistin Melanie Meillard hat sich bei einem Trainingssturz am Knie verletzt und muss ihren Start beim Weltcup in Levi absagen. Von Sport Heute 13.11.2026, 19:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bittere Nachrichten für das Schweizer Ski-Team! Kurz vor dem ersten Slalom der Saison in Levi muss Melanie Meillard ihren Start absagen. Die 28-Jährige zog sich bei einem Trainingssturz eine Knieverletzung zu.

Wie bekannt wurde, erlitt die Slalomspezialistin eine Verstauchung des rechten Kniegelenks. Damit ist ein Antreten beim Weltcup-Rennen am Samstag in Finnland ausgeschlossen.

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Die Schweizerin hat Levi bereits verlassen und ist in ihre Heimat zurückgereist. Dort soll sich die 28-Jährige weiteren medizinischen Untersuchungen unterziehen. Wie lange Meillard ausfallen wird, ist derzeit noch unklar.

Für die Schwester von Olympiasieger Loïc Meillard ist es der nächste gesundheitliche Rückschlag. Bereits in der Vergangenheit wurde die Technikspezialistin immer wieder von Verletzungen ausgebremst.

Wenn sie fit ist, zählt Meillard zu den stärksten Slalomfahrerinnen im Weltcup. Nun muss die Schweizerin erneut eine Zwangspause einlegen und auf eine rasche Rückkehr auf die Rennpiste hoffen.