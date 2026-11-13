i Claudia Stöckl und Julia Scheib. © Hitradio Ö3/Tom Wunderlich "Mein Traummann" Liebes-Glück! ÖSV-Star Scheib verrät Verlobung Julia Scheib verrät im Ö3-Talk "Frühstück bei mir", dass sie sich mit ihrem langjährigen Freund Peter verlobt hat. Von Sport Heute 13.11.2026, 15:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Süße Überraschung abseits der Skipiste! Riesentorlauf-Gesamtweltcupsiegerin Julia Scheib hat im Ö3-Talk "Frühstück bei mir" erstmals über ihr Liebesleben gesprochen und dabei eine große Neuigkeit verraten: Die Steirerin ist verlobt!

Seit mittlerweile sechs Jahren ist die ÖSV-Athletin mit ihrem Freund Peter zusammen. Der Physiotherapeut aus Kärnten lernte Scheib über gemeinsame Freunde kennen. Schon zu Beginn ihrer Beziehung musste das Paar eine schwierige Zeit durchstehen.

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"Unsere Beziehung ist sofort durch einen Härtetest gegangen, weil ich habe an meiner zweiten Kreuzbandverletzung laboriert, habe ein Jahr durchgehend eine Schwellung im Knie gehabt. Da war jeder Tag ein Kampf", erzählte die Steirerin im Gespräch mit Claudia Stöckl.

Ihr Partner stand ihr in dieser schwierigen Phase stets zur Seite. Für die Beziehung zog Peter sogar zu Scheib nach Frauental in die Steiermark. "Peter ist der wichtigste Teil von meinem Leben", schwärmte die Skirennläuferin.

Nun wollen die beiden den nächsten Schritt wagen. "Mein Traummann ist mein Verlobter", verriet Scheib erstmals öffentlich. Einen konkreten Hochzeitstermin gibt es allerdings noch nicht. Die Feier müsse schließlich mit dem Trainings- und Rennkalender vereinbar sein.

Eine Vorstellung von ihrer Traumhochzeit hat die Steirerin aber bereits. "Es soll eine Hochzeit mit unseren wichtigsten Menschen werden. Das sind mehr als zehn, aber sicher keine 100", erklärte sie. Als möglichen Ort kann sie sich derzeit die Toskana vorstellen.

Auch sportlich hat Scheib noch große Ziele. "Ich fahre, um Rennen zu gewinnen und die Beste der Welt zu sein", stellte die Gesamtweltcupsiegerin klar. Besonders eine Medaille bei der kommenden Weltmeisterschaft hat sie im Visier.

Ihre Karriere möchte die ÖSV-Hoffnung noch bis zu den Olympischen Spielen 2034 fortsetzen. Danach könnte die Familienplanung in den Vordergrund rücken. "Dann träume ich natürlich von Familie", verriet Scheib.

Das gesamte Gespräch mit Claudia Stöckl ist am Sonntag zwischen 9 und 11 Uhr in der Ö3-Sendung "Frühstück bei mir" zu hören.