i Neuer Nvidia-Boss Nico Caprez? APA-Images / AP / Jacquelyn Martin Schweizer als Favorit Nach Äffären-Skandal: Ex-Ski-Ass als neuer Nvidia-Boss? Der ehemalige Schweizer Skirennläufer und Ex-Freund von Wendy Holdener, Nico Caprez, könnte schon bald an die Spitze von Nvidia aufsteigen. Von Sport Heute 13.11.2026, 15:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vom Ski-Talent zum möglichen Chef eines der wertvollsten Unternehmen der Welt! Der ehemalige Schweizer Nachwuchsrennläufer Nico Caprez könnte schon bald an die Spitze des US-Technologiekonzerns Nvidia aufsteigen. Der 35-Jährige gilt als möglicher Nachfolger von Firmengründer Jensen Huang, der nach einem pikanten Skandal zurückgetreten ist.

Huang legte am Donnerstag sämtliche Ämter nieder. Hintergrund sind Berichte über mehrere außereheliche Affären. Besonders brisant: Eine seiner mutmaßlichen Geliebten steht im Verdacht, im Auftrag der chinesischen Regierung Informationen und begehrte Nvidia-Chips beschaffen zu wollen.

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Nach dem Rücktritt des 63-Jährigen übernahm Finanzchefin Colette Kress vorübergehend die Führung des Unternehmens. Die Suche nach einem dauerhaften Nachfolger läuft bereits. Wie der Schweizer "Blick" berichtet, zählt ausgerechnet ein ehemaliger Skirennläufer zum Kreis der aussichtsreichen Kandidaten.

Nico Caprez galt einst als großes Abfahrtstalent und wurde Schweizer Juniorenmeister. Der Sprung an die Weltspitze gelang ihm allerdings nicht. Hartnäckige Knieprobleme zwangen ihn schließlich dazu, seine sportlichen Ambitionen aufzugeben.

"Mein Knie hat sich nie richtig erholt. Zudem hatte ich keine Lust, ständig Schmerzmittel zu nehmen. Also habe ich mich neuen Herausforderungen gewidmet", erklärte der mittlerweile 35-Jährige gegenüber "Blick".

Nach seinem Studium schlug Caprez eine völlig andere Karriere ein. Er wechselte in die Technologiebranche, landete bei Nvidia und arbeitete sich dort immer weiter nach oben. Mittlerweile ist der Schweizer für das globale Wachstum im Bereich künstlicher Intelligenz verantwortlich und gilt als enger Vertrauter von Huang.

Besonders pikant: Die beiden sind inzwischen sogar verwandt. Im September heiratete Caprez auf Hawaii Madison Huang, die Tochter des Nvidia-Gründers. Kennengelernt hatte sich das Paar während des Studiums in London.

Ob Caprez tatsächlich den Chefposten übernimmt, ist allerdings noch offen. Nvidia erklärte bislang lediglich, sowohl interne als auch externe Kandidaten zu prüfen.

Auch privat hat der Schweizer eine Verbindung zum Skisport. Caprez war mehrere Jahre mit Ski-Star Wendy Holdener liiert, ehe die Beziehung 2020 zerbrach. Bis heute pflegt er Freundschaften mit ehemaligen und aktiven Schweizer Rennläufern, darunter Thomas Tumler, Gino und Mauro Caviezel sowie Carlo Janka.