i Katharina Truppe ist Österreichs größte Podest-Hoffnung in Levi. GEPA pictures Startnummern in Levi ÖSV-Hoffnung mit Startnummer drei – zwei Stars fehlen In Levi steht der erste Frauen-Slalom der neuen Weltcup-Saison auf dem Programm. Österreich schickt sieben Läuferinnen ins Rennen: die Startnummern. Von Sport Heute 14.11.2026, 08:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Samstag eröffnen die Ski-Frauen im finnischen Levi ihre Weltcup-Saison. Aus österreichischer Sicht richten sich die Hoffnungen vor allem auf Katharina Truppe. Die Kärntnerin geht bereits mit Startnummer drei ins Rennen und will gleich zum Auftakt ein Ausrufezeichen setzen.

Den ersten Durchgang eröffnet um 10 Uhr die Deutsche Emma Aicher. Truppe ist anschließend die erste von insgesamt sieben ÖSV-Läuferinnen, die sich auf die Strecke wagen.

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Sieben ÖSV-Damen am Start

Neben Truppe darf sich auch Katharina Huber mit Startnummer zehn gute Chancen auf eine vordere Platzierung ausrechnen.

Die weiteren Österreicherinnen müssen sich etwas länger gedulden. Lisa Hörhager startet mit Nummer 25, unmittelbar dahinter folgt Natalie Falch (26). Franziska Gritsch geht mit Nummer 40 ins Rennen, Leonie Raich trägt die 46. Als letzte ÖSV-Athletin ist Valentina Rings-Wanner mit Startnummer 70 an der Reihe.

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Liensberger und Gallhuber fehlen

Nicht mit dabei ist hingegen Katharina Liensberger. Die Vorarlbergerin arbeitet nach ihrem schweren Trainingssturz Anfang Jänner weiterhin an ihrem Comeback. Zwar stand die ehemalige Weltmeisterin mittlerweile wieder auf Skiern, wann sie in den Weltcup zurückkehrt, ist allerdings noch offen.

Auch Katharina Gallhuber muss beim Saisonauftakt passen. Nach einer Knie-Arthroskopie fällt die Niederösterreicherin für die ersten Rennen des Winters aus. Damit liegt die Verantwortung beim ersten Slalom der Saison vor allem auf Truppe und Huber. Ob den ÖSV-Frauen gleich zum Auftakt ein Spitzenresultat gelingt, zeigt sich ab 10 Uhr in Levi.