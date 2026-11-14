i Ski-Queen Mikaela Shiffrin. GEPA pictures Emotionale Botschaft "Herzzerreißend" – Ski-Queen Shiffrin am Boden zerstört Mikaela Shiffrin trauert um einen langjährigen Weggefährten und widemt diesem emotionale Worte. Von Sport Heute 14.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Traurige Nachrichten aus der Ski-Welt! Der langjährige US-Sportkommentator Dan Hicks ist im Alter von 64 Jahren verstorben. Besonders Ski-Superstar Mikaela Shiffrin (31) zeigt sich vom Tod des Reporters tief getroffen. Mit emotionalen Worten nimmt die US-Amerikanerin Abschied.

Hicks starb am Mittwoch nach kurzer Krankheit. Das bestätigten sein langjähriger Arbeitgeber "NBC" und seine Ehefrau Hannah Storm, die als Moderatorin beim US-Sender "ESPN" arbeitet.

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Für Shiffrin war der Kommentator über viele Jahre ein treuer Begleiter ihrer größten Erfolge. Seit den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi hatte Hicks jedes ihrer Olympia-Rennen kommentiert. Auch bei den Winterspielen 2026 in Cortina war seine Stimme bei den Auftritten der dreifachen Olympiasiegerin zu hören.

Auf der Plattform X verabschiedete sich die 31-Jährige mit emotionalen Worten: "Es ist schockierend und herzzerreißend." Weiter schrieb sie: "Dan Hicks hat jedes meiner olympischen Rennen kommentiert, von Sotschi bis Cortina, und seine Stimme ist untrennbar mit all diesen Erinnerungen verbunden."

Besonders die Professionalität des US-Amerikaners hob Shiffrin hervor: "Er ließ den Moment immer voll zur Geltung kommen. Der Skirennsport konnte sich glücklich schätzen, ihn zu haben."

Eine Erinnerung wird der Ski-Queen besonders bleiben. Als Shiffrin bei den Olympischen Spielen 2026 in Cortina Slalom-Gold gewann, begleitete Hicks ihren Triumph mit den Worten: "Kommt einfach über die Ziellinie." Diesen Satz griff die Amerikanerin auch in ihrem emotionalen Abschiedspost auf.

Hicks war seit 1992 für "NBC" bei Olympischen Spielen im Einsatz. Insgesamt berichtete er von 16 Olympischen Spielen und kommentierte neben dem Skisport auch Golf- und Schwimmbewerbe.

Auch sein Arbeitgeber würdigte den verstorbenen Reporter. Hicks sei ein außergewöhnlicher Kollege gewesen, der mit seiner positiven Art Menschen zusammengebracht habe.

Besonders emotional verabschiedete sich seine Ehefrau Hannah Storm auf Instagram: "Unsere Familie ist zutiefst erschüttert über den plötzlichen und unerwarteten Tod von Dan nach einer akuten Erkrankung." Mehr als 30 Jahre lang sei er ein liebevoller Ehemann und Vater ihrer drei Töchter gewesen.

Shiffrin sprach der Familie des Verstorbenen sowie dem gesamten "NBC"-Team ihr tief empfundenes Beileid aus.